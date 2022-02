Fasnacht Flühli Die Hirsmändigs-Gesellschaft hat eine neue Botin – beim Verlesen des Briefes bekommen alle ihr Fett weg Die Hirsmändigs-Gesellschaft im Waldemmental wartet mit zahlreichen Highlights auf. Neben neuen Kleidern gabs auch eine neue Hirsmändigs-Botin.

Der Hirsmändig in Flühli fand dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen statt. Zum einen präsentierten sich die Mitglieder der Hirsmändigs-Gesellschaft im Waldemmental in neuen Gewändern. Zum anderen feierte der moderne Hirsmändig, der 1992 wieder ins Leben gerufen wurde, seinen 30. Geburtstag. Und als wäre das noch nicht genug, wurde mit Spannung ein neuer Hirsmändigsbote erwartet.

Bekanntlich tritt der bisherige Bote Guido Bucher nach acht Jahren ab. Wer ihm nachfolgen würde, war bis zum Einritt des Boten unklar. Bevor es so weit war, zog aber zunächst die lokale Guuggenmusig «Rüdigchönner» ein und gab auf dem Dorfplatz ein Ständchen zum Besten. Anschliessend übergab Gemeindepräsidentin Hella Schnider-Kretzmähr der Hirsmändigs-Gesellschaftspräsidentin Martina Wicki-Epp symbolisch den Schlüssel zum Gemeindehaus. Denn am Hirsmändig regiert die Fasnacht das Dorf. Auch Gründungs- und Ehrenpräsident Ernst Wicki kam zu Wort. «Ganz verreckt» sei es, dass der Hirsmändig nach 30 Jahren zum nicht mehr wegzudenkenden Fasnachtsanlass im Waldemmental geworden sei.

Böllerschüsse markieren den Einritt der Boten

Pünktlich um 11 Uhr ertönten elf Böllerschüsse, um den Einzug des Boten zu markieren. Dieser erfolgte hoch zu Ross und begleitet vom lautstarken Gebimmel der Trychler. Doch wie bereits erwähnt, ritten heuer zwei Boten ein. Die Katze war aus dem Sack: Die neue Botin heisst Vreni Felder. Damit wird zum zweiten Mal in der Geschichte des modernen Hirsmändigs eine Frau der Dorfbevölkerung die Leviten lesen.

Dieses Jahr lasen Botin und Bote den Brief gemeinsam vor. «Nei, liebi Ehregescht, ehr hend ned zvöu Apéro gha, es stöhnd tatsächlech zwöi Bote da», eröffnete Guido Bucher seinen letzten Auftritt auf dem Dorfplatz. Zunächst bekommen Grössen der Weltpolitik wie US-Präsident Joe Biden oder der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ihr Fett weg. Bei Letzterem könne man meinen, er ernähre sich durch Schlaftabletten, frotzelte Bucher.

Corona als grosses Thema

Natürlich waren auch die Coronapandemie und ihre Bewältigung Thema. Sowohl der serbische Tennisstar Novak Djokovic als auch der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf wurden aufs Korn genommen. Ebenso der Luzerner Kantonsrat und sein Umgang mit impf- und testunwilligen Mitgliedern. Die Idee, im Kantonsratssaal separate Plätze auf der Tribüne für diese einzurichten, kam beim Hirsmändigsboten gar nicht gut an. «Ech ha dänkt, ech mössti de Äntlibuecher Trüssel vörenä, ond dene det ie ga of d Grende gä», sagte er in martialischer Manier. Ein Luzerner habe ihm gesagt, er hätte auf der Tribüne schon reinhauen können. Denn: «Es hätti ou die meischte Äntlibuecher dobe gha.» Auch die Dorfpolitikerinnen und -politiker wurden zur Rechenschaft gezogen. So war etwa zu erfahren, dass drei von fünf Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nicht geimpft seien. Diese gingen nicht mit gutem Beispiel voran, tadelte der Bote.

Wie immer gaben Botin und Bote auch lustige Anekdoten aus dem Dorfleben zum Besten – sehr zur hörbaren Freude des zahlreichen Publikums, das den liebevoll bösen Reimen der zwei gebannt lauschte. Nach dem Verlesen des Briefes gab es für alle gratis Hirsotto im Kurhaus – um am Nachmittag mit vollem Bauch weiter die Fasnacht zu zelebrieren.