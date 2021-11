Ebikon Gemeinderat Andreas Michel wird oberster Fasnächtler Die Rotseezunft Ebikon hat Andreas Michel zu ihrem Zunftmeister 2022 bestimmt. Sein Motto für die Fasnacht 2022 lautet «#ond jetzt erscht rächt!».

Andreas Michel (Andreas IV.) Rotseezunftmeister 2022. Bild pd

Der Ebikoner Gemeinderat Andreas Michel wurde von der Rotseezunft Ebikon zum Zunftmeister 2022 berufen. «#ond jetzt erscht rächt!» lautet sein Motto für die Fasnacht 2022. Der 52-jährige gebürtige Ebikoner wurde 2009 als Parteiloser in die Gemeinde-Exekutive gewählt, er leitet dort zurzeit das Ressort Bildung. Der gelernte Koch und Pflegefachmann ist seit 2016 auch als Tarifexperte für den Unfallversicherer (SUV) tätig. Er ist zudem Verbandsleitungsmitglied des Gemeindeverbandes Kinder- und Erwachsenenschutz Luzern-Land und engagiert sich seit 1978 auch als Spieler, Trainer, Juniorenkoordinator, Vorstandsmitglied und Spielleiter beim FC Ebikon. Andreas Michel ist verheiratet mit Karin Michel-Eggstein; die beiden haben zwei Kinder. Sein Zunftweibel im Jahr 2022 ist Alois Kaufmann (58).

Zunftmeister Andreas Michel (rechts) mit Zunftmeister Alois (Wisu) Kaufmann.

Die Rotseezunft feiert 2022, coronabedingt mit einjähriger Verspätung, ihr 60-Jahr-Jubiläum. «Wir planen einen so ‹normalen› Umzug, wie es die aktuelle Situation erlaubt, mit allem Drum und Dran», sagte Umzugschef Paolo Chiodo am Jubiläumsbot am 30. Oktober. Der Umzug soll am Güdisziischtig, 1. März 2022, stattfinden. Gemäss Chiodo haben sich bereits alle Ebikoner Guuggenmusigen angemeldet oder eine Teilnahme in Aussicht gestellt. «Je nach Vorschriften des BAG oder anderer Behörden müssen wir allenfalls Anpassungen am Detailkonzept vornehmen», so Chiodo. «Das entscheiden wir – und informieren darüber –, sobald Klarheit herrscht.»