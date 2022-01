Fasnacht George Hofstetter ist neuer Zunftmeister der Gigezunft Doppleschwand Die Gigezunft Doppleschwand hat an ihrer jährlichen Versammlung vom Samstag ihr Oberhaupt der nächsten zwei Jahre erkoren.

George Hofstetter Bild: PD

Mit dem 57-jährigen George Hofstetter wurde bereits der 29. Zunftmeister in der 115-jährigen Geschichte der Gigezunft in Amt und Würden gehoben. Das schreibt die Zunft in einer Mitteilung Er ist mit Irène Hofstetter-Studer verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder, nämlich Nina (17) und Alexander (20). Hofstetter führt mit seiner Frau, zwei Mitarbeitenden und zwei Lernenden die Bio-Genuss Käserei Hofstetter in Ruswil. Der leidenschaftliche Käser sei bekannt für seine kreativen Bio Käsespezialitäten, welche schon mehrmals an nationalen und internationalen Käsewettbewerben Goldmedaillen gewonnen haben.

George Hofstetter ist gemäss Mitteilung «Vollblut-Fasnächtler, leidenschaftlicher Biker und ein ausgeprägter Genuss-Mensch». Während der Fasnacht wird der neue Zunftmeister begleitet und unterstützt durch sein Weibelpaar Bruno und Monika Bachmann-Koch. Als ehemaliger Schwinger lautet sein Fasnachtsmotto «Met voü Schwong lege mer dä Corona ufe Rögge». (fmü)