Fasnacht in Uri Dr Zeigfinger ist in der Luft «Dr Zeigfinger», so der Name der Satire-Abteilung der «Urner Zeitung», wird zum Schmutzigen Donnerstag auf prägende Ereignisse des vergangenen Jahrs in Uri gerichtet. Da ist die Rede von auf wundersame Weise gefüllten Kirchen, vom Fortschritt bei der WOV-Diskussion, von einem ominösen Käfer und vielem mehr.

Dem «Zeigfinger» wurde Haarsträubendes über Folgen von Massnahmen zugespielt. Zeit, dies publik zu machen.

Maskentorrero. Zeichnung: Tobit

Ein Käfer geht um im Kanton der Stiere. Zur Bekämpfung dieses Untiers haben sich die Oberen einiges einfallen lassen. So bleiben die Kirchen plötzlich leer und auch Beizen, so unfreundlich das Personal auch sein mag, haben keine Gäste mehr.

Dem «Zeigfinger» wurden aber noch haarsträubendere Informationen über Massnahmen zugespielt. So werde seit Neustem von den Leuten verlangt, sich die Hände nach dem Gang aufs WC zu waschen, oder gar in die Armbeuge zu husten und zu niesen. Vor allem aber werde gefordert, andere vor den eigenen Käfern zu schützen – und zwar mit einer Maske vor dem Mund. Viele sehen sich seither dazu gezwungen, die Zähne zu putzen, um sich vor der Gefahr zu schützen, am eigenen Atem zu ersticken. Auch Sekschüler wurden dazu aufgefordert, Masken zu tragen, mit unglaublichen Folgen. So wird von Jugendlichen berichtet, die Pickel im Gesicht erhalten würden. Und Nuschler verstehe man im Unterricht plötzlich schlecht. Auch erkenne man bei den Jugendlichen aufs Mal nicht mehr, ob sie müde oder schlecht drauf seien.

Kein Wunder, werden da die Stimmen laut: Von Knechtschaft wie zu Gesslers Zeiten ist die Rede. Denn was da die demokratisch bestimmten «Sieben Weisen» im Bundeshaus mit ihren über 38000 Mitarbeitern bestimmt haben, erinnert an eine Diktatur. Plötzlich soll es Polizisten geben, die aufgrund von Regelverstössen Bussen verteilen.

Auch wenn noch nicht klar ist, ob der Käfer in China aus einer Fledermaus schlüpfte oder von bösen Mächten im Labor gezüchtet wurde oder aus dem Weltall zu uns kam, eine spezielle Eigenschaft kann man ihm heute schon zuschreiben: Er entlockt den Menschen ungeahnte Talente. So manch einer hat gemerkt, dass in ihm ein Intellektueller, ein Philosoph, ein Studien-Versteher, ein Virologe, ein Medienkritiker, ein Jurist und ein Rebell zugleich stecken.

Im Zentrum des Widerstands

Prusca Wirger ist eine davon. Sie hat sogar ihren Job aufs Spiel gesetzt, um künftig die Anführerin sein zu können. Den Kanton der Stiere macht sie zum Zentrum des Widerstands. Ihrem Ruf, an einem spontanen Spaziergang teilzunehmen, folgen Menschen aus dem ganzen Lande – nur von den Stieren selber hat es wenig da. Spontan haben sie Kartontransparente und Tryychlen mit dabei und zotteln vom See bis ins Apfelschuss-Städtchen. Dort wird die Anführerin schon sehnlichst von Schamane Gianni Salsa erwartet, der die ärztlichen Atteste für die Teilnehmer griffbereit im Büro liegen hat.

Für Aufsehen haben der Schamane und die Anführerin im Kanton der Stiere gesorgt. Nur einer bleibt unbeeindruckt von all diesen Aktionen und treibt sein Unding weiter: der Käfer.

Bei so vielen Ein- und Ausfahrten kann einem fast schwindlig werden. Hat Iwan D. den Dreh raus?

Kreisel-Glücksspiel. Zeichnung: Tobit

In Schlafdorf ist das Glücksspielfieber ausgebrochen. Alle drehen wie wild am Kreisel-Glücksrad von Roger N. Und, wer gewinnt?

Es steht eins zu eins im Zweikampf zwischen den Gotthard- und den Dorfsträsslern. Die Kontrahenten liegen sich in den Haaren, welche Anzahl an Ein- und Ausfahrten beim Kreisel neben dem grossen Bach am meisten Sinn macht. Alle wollen sie um alles in der Welt verhindern, dass die vielen Autos und Lastwagen über ihre Strasse fahren. Nach all den langen und nicht enden wollenden Diskussionen blieb für Roger N. schliesslich nichts anderes übrig, als das Glück entscheiden zu lassen.

Imageschaden zu befürchten

Die Dorfsträssler beten für die Vier: Denn bei einer Drei könnte es zu Auto- und Lastwagenstaus im Dorfkern kommen. Und womöglich würde so das Schlafdorf seinem Namen nicht mehr gerecht. Ein Imageschaden ist auch zu befürchten, da die Kolonnen direkt am abbruchreifen «Sternen» und am ebenfalls abbruchreifen «Brunneler-Haus» vorbeiziehen würden. Nicht, dass noch jemand auf die Idee käme, diese zu sanieren!

Die Gotthardsträssler hingegen setzen voll auf die Drei statt die Vier, denn ihnen ist es noch so recht, wenn die Dörfler das Einsehen haben.

Schliesslich dürfen auch die Hauptörtler am Rad drehen. Denn ihnen ist jede Zahl recht, Hauptsache die neue Strasse wird gebaut. Der neue Gemeindepräsident Pascal Z. hat schon mal den Liegestuhl bereitgelegt, auf dem er einst die Ruhe des Hauptorts geniessen wird.

Wie Recherchen des «Zeigfingers» zeigen, war die Lösung mit dem Glücksrad aber nicht der einzige Versuch, die Querelen beizulegen. Für eine Fernsehsendung meldeten sich Roger N. und Iwan D. zum Jobtausch. Sofort machte sich Iwan D. als neuer Verkehrsplaner an die Arbeit und zeichnete flink einen vierten Arm an den Kreisel. Derweil startete Roger N. als neuer Bänker in Z’üri durch. Doch wie es in solchen Sendeformaten läuft, wird es Iwan D. bald langweilig ohne Geld. Und Roger N. wurde dabei erwischt, wie er mit ein paar geschickten Transaktionen versuchte, die eigene Kantonskasse aufzubessern...

Trotzdem finden es die Kirchenoberen nicht so toll...

Da verstehen die höchsten kirchlichen Instanzen keinen Spass. Das Bistum Chur macht Schluss mit Martin K. Die Kirchenoberen monieren, ihr Entscheid solle gefälligst akzeptiert werden. Sie finden es die Höhe, dass der kirchliche Unmut über die Medien geäussert und auch noch gedruckt wird. Frech finden sie, dass zu ihren Entscheiden Unterschriften gesammelt werden. Die Würdenträger weisen darauf hin, dass die katholische Kirche keine Demokratie ist: «Wo kämen wir denn da hin, wenn Gläubige und Seelsorger plötzlich ihre Meinung

sagen könnten und diese auch noch gehört

würde?»

Volle Kirchen: Ein Bild für die Ewigkeit. Bild: Urs Hanhart

Derweil macht Martin K. das Beste aus der Misere. Er hat jetzt nämlich ganz viel Zeit, in die Kirche zu gehen. Doch halt, diese sind jetzt meist sogar noch leerer als sonst. Besuchen muss er die Kirche, wenn die Einwohner bei einer Gemeindeversammlung tagen. Da ist sie schon mal bis auf den letzten Platz besetzt, wie unser Bild zeigt. Da will Martin K. hin. Zu diesen Stunden werden gute Prediger gerne gehört und sie erhalten für ihr Engagement sogar noch reichlich Applaus.

Welche Zahl gilt jetzt?

Erst noch mussten der Samichlaus und seine Schmutzli auf die Värsli und Blockflötenkonzerte verzichten. Die Freude auf kommende Saison müsste also gross sein. Doch viel mehr fürchten sie sich vor dem kommenden 6.Dezember.

Wie der ortsansässige Gemeinderat bekanntgegeben hat, will er sich auf dem Papier einen Teil des Dorfes zurückerobern. Die Postleitzahl soll auf dem ganzen Gemeindegebiet dieselbe sein. Doch Anwohner und Firmen sind sauer, weil sie ihre ganze Adresskartei durchackern müssen.

An den Samichlaus hat derweil niemand gedacht. Wird dieser künftig noch an der richtigen Tür anklopfen? Oder werden plötzlich zwei Chläuse gleichzeitig vor demselben Hauseingang stehen bei diesem grossen Adresswirrwarr?

Wie dem «Zeigfinger» zugetragen wurde, will sich nun der Samichlaus mit dem Christkind und dem Osterhasen treffen und eine gemeinsame Stellungnahme zuhanden des Gemeinderats abgeben. Bereits angekündigt wurde, dass der administrative Aufwand möglicherweise zu Ungunsten der Geschenke ausfallen könnte – zumindest für den Gemeinderat.

Skilegende Bernhard Russi und Ständerätin Heidi Z'graggen. Bild: SRF

Heidi Z. steht ihrer Namensvetterin Klum in nichts nach: Erst kürzlich hat sie am Fernsehen ihre neue Kollektion vorgestellt. «Ich brauche immer wieder etwas Veränderung», sagt sie und blickt dabei etwas schräg auf ihren Parteikollegen Simon S. Dieser läuft laut Recherchen des «Zeigfingers» in Bern ständig mit dem gleichen Anzug herum, den er schon im Wahlkampf zur Schau stellte. Schlagzeilen macht er vor allem, weil er offenbar zu den Jungen zählt und sich entgegen der Parteimeinung engagiert. Von Heidi Z. gingen auf der Redaktion des «Zeigfingers» keine weiteren Meldungen ein.