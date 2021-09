Fasnacht Kriens Das gab es noch nie: Gallivater Markus Hartmann darf ein weiteres Zunftjahr im Amt bleiben Zum ersten Mal in der bald 100-jährigen Geschichte der Galli-Zunft Kriens geht ein Gallivater in eine zweite Runde: Markus Hartmann bleibt für das Jubiläumsjahr 2022.

Das Gallipaar 2021 Markus und Susann Hartmann (links im Bild) hat sich entschieden, ein weiteres Jahr im Amt in Angriff zu nehmen. Gleiches gilt für das Weibelpaar Mischa und Senta Kubisch (rechts im Bild), sowie die Neuzünftler 2021. Das schreibt die Gallizunft Kriens in einer Mitteilung.

Bild: Gallizunft Kriens

Die Ehrenmitglieder der Galli-Zunft seien am Montagabend als erste darüber informiert worden. Im Rahmen des September-Höcks hatte das alte und zugleich neue Gallipaar am Dienstagabend dann bereits einen ersten grossen Auftritt, in Anwesenheit zahlreicher Zünftler, nach Bekanntwerden mit Einzug in der Krienser Galli-Halle.

Zunft feiert 100-Jahr-Jubiläum im 2022

Markus Hartmann ist also «Jubiläums»-Gallivater 2022. Er freue sich unglaublich unter anderem auf die kommende Zeit mit Samichlausbescherungen und der Fasnacht 2022. Stand heute geht die Galli-Zunft Kriens davon aus, dass das kommende Zunftjahr planmässig stattfinden kann, wenn auch mit gewissen Anpassungen und allfälligen Einschränkungen. 2022 feiert die Galli-Zunft ihr 100-jähriges Bestehen. (stg)