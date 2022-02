Fasnacht Luzern 30'000 Personen am Fritschi-Umzug, 16'000 an der Tagwache: Polizei zieht positive Bilanz zum Fasnachtauftakt Die Luzerner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler feierten ausgelassen und grossmehrheitlich sehr friedlich den Start in die fünfte Jahreszeit. Das positive Bild störten einige, die Feuerwerkskörper in die Menge zündeten.

Rund 16'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler feierten mit dem Urknall und dem Fötzeliregen den Start der närrischen Tage in der Stadt Luzern, vor zwei Jahren waren es 13'000 gewesen. Aus polizeilicher Sicht verlief die Tagwache äusserst friedlich, in guter Stimmung und ausgelassen. Es wurden im Gegensatz zu den Vorjahren keine Einsätze der Rettungsdienste wegen übermässigen Alkoholkonsums oder anderen Vorfällen verzeichnet.

«Einzig ein paar wenige Personen störten das positive Bild der Polizei, indem sie in der Menge Feuerwerkskörper zündeten, was nicht nur sehr gefährlich, sondern auch verboten ist», schreibt die Polizei in einem Bilanz-Communiqué. Die Sperrung der Hauptverkehrsachse über die Seebrücke und den Schweizerhofquai dauerte plangemäss von 4.45 bis 5.45 Uhr.

37 Bilder 37 Bilder Auf diesen Moment haben Fasnächtlerinnen und Fasnächtler lange gewartet: Der Urknall über dem Luzerner Seebecken. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Urknall und Fötzeliräge 2022. Video: PilatusToday

30'000 Personen am Fritschi-Umzug

Die Polizei schätzt die Anzahl Zuschauerinnen und Zuschauer am Nachmittag beim Fritschi-Umzug auf 30'000 Personen, gleich viele wie vor zwei Jahren. Der Umzug sei ohne grössere Zwischenfälle verlaufen. Die Umzugsroute habe kurz nach 16.35 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden können.

8 Bilder 8 Bilder Gold-Medaillengewinner Marco Odermatt Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Video: Tele 1

Im ganzen Kantonsgebiet fanden am Mittwochabend und am Donnerstag rund 50 Fasnachtsveranstaltungen statt. Diese verliefen ohne nennenswerte Einsätze der Polizei in einem zumeist friedlichen Rahmen. Auch diese Anlässe wurden von mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Beteiligten frequentiert. (rem)