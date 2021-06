Fasnacht Luzern Wegen Corona-Einbussen: Das Lozärner Fasnachtskomitee schenkt fünf Künstlern insgesamt 10'000 Franken Das Lozärner Fasnachtskomitee unterstützt Fasnachtsschaffende, die durch die Absage der Fasnacht 2021 erhebliche finanzielle Einbussen erlitten haben, mit insgesamt 10'000 Franken.

Die Absage der Fasnacht 2021 führte dazu, dass die Guggenmusiken und Wagenbaugruppen ihr geplantes Sujet im nächsten Jahr erst präsentieren dürfen. Zudem müssen durch die Absage gerade Grendekünstler beispielsweise ein komplettes Jahr ohne Fasnachtsaufträge auskommen.

Aus diesem Grund unterstützt das Lozärner Fasnachtskomittee (LFK) unter dem Motto «Solidarität Brauchtum Lozärner Fasnacht» insbesondere kreative Fasnachtsschaffende, wie das LFK in einer Mitteilung schreibt. Da der Verkauf der Plaketten und Fasnachtsmagazine trotz des schwierigen Jahres gut verlief, konnten den Künstlern 10'000 Franken übergeben werden.

2'000 Franken für jeden Fasnachtsschaffenden

Überreicht wurden die Checks von LFK-Präsident Dani Abächerli, welcher nach der ausgefallenen Fasnacht mit seinem Weibel Dani Bühler ein weiteres Jahr im Amt bleibt. Die ausgewählten fünf Künstler wurden am Freitag mit je 2'000 Franken prämiert:

Über die Checks des LFK freuen sich (von links nach rechts): Jan Widmer von der Maskenmanufraktur, Dani Bühler (LFK-Weibel), Dani Abächerli (LFK-Präsident), Peter Spörri, André Walther und Mario Binggeli. Roger Stalder fehlt ferienabwesend. Bild: Lozärner Fasnachtskomitee

Zu den Prämierten gehören Roger Stalder, Peter Spörri, die Maskenmanufaktur von Jan Widmer und Marco Thomann, André Walther und Mario Binggeli.

In der Hoffnung, dass die Fasnacht 2022 in einem «einigermassen gewohnten Rahmen» stattfinden kann, werde die nächstjährige Fasnachtsplakette am 6. November 2021 präsentiert. Auch seien seitens des LFK wieder Maskenkurse für Kinder und Erwachsene sowie verschiedene Anlässe und Umzüge geplant. (rad/stg)