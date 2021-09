Gemeinsamer Entscheid Alle grossen Organisationen bekräftigen: Lozärner Fasnacht 2022 soll es «uneingeschränkt» geben Trotz Pandemie soll in Luzern Fasnacht gemacht werden - «sicher und eingeschränkt». Alle grossen Organisationen haben sich diesmal früh zusammengetan - anders als vor einem Jahr.

Es ist eine klare Ansage, ein Statement: Alle grossen Luzerner Fasnachtsorganisationen sind am Donnerstag um 10 Uhr im Fliegerschuppen auf der Luzerner Allmend, der Heimat des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK), gemeinsam vor die Medien getreten. Denn sie haben etwas zu verkünden, was seit Tagen mit Spannung erwartet wird: Gibt’s im nächsten Jahr eine Fasnacht oder nicht? Und für alle ist klar: Es wird eine geben. «Und zwar sicher und uneingeschränkt», wie Peti Federer, Sprecher des LFK sagte: «147 Tage dauert es bis dahin noch, bis zum Schmudo.» Aber er betont: «Wir entscheiden nicht, ob sie stattfindet oder nicht - aber sie passiert, und das wollen wir.»

Liveticker von der Medienkonferenz

10:28 Uhr

Die Fragerunde beginnt: Wie ist das genau mit dieser 3G-Zone?

Peti Federer: «Das ist ein Gedanke, der schon mal diskutiert wurde. Beispielsweise von einer Bahnhofstrasse mit Zertifikatspflicht. Für das LFK ist aber klar: Das können wir uns nicht vorstellen.»

Robert Marty ergänzt: «Die Stadt ist ein öffentlicher Raum, da wären solche Einschränkungen schwierig zum Durchsetzen.»

10:26 Uhr

Federer: «Die Stadt unterstützt unsere Überlegungen und hofft ebenfalls auf eine uneingeschränkte Fasnacht.» Es gab einen runden Tisch mit dem Kanton und der Stadt Luzern.

10:25 Uhr

Peti Federer hat wieder das Wort: Schwierig wird es, sobald ein Anlass unter die Bewilligungspflicht fällt. Wir planen aber, sind zuversichtlich und wollen eine uneingeschränkte Fasnacht feiern.

10:23 Uhr

Flavio Bezzola, Fidelitas Lucernensis: «Auch wir haben beschlossen, die Anlässe finden unter den aktuellen Regeln statt.» Zum rüüdigen Samschtig: «Da hoffen wir auf eine Durchführung und werden mit dem LFK die Situation weiterhin beobachten und uns absprechen.»

10:22 Uhr

Bruno Gisi, Medienbeauftragter Maskenliebhaber-Gesellschaft: «Im MLG-Huus wird die Stuubete stattfinden mit Publikum. Natürlich unter Einhaltung der geltenden Regeln.»

10:20 Uhr

Bruno Spörri, Präsident Wey Zunft: «Wir haben beschlossen, alle unsere Anlässe in der Vorfasnachtszeit durchzuführen. Stand heute: Wir planen die Tagwache am Güdis-Mäntig.» Man glaube an den guten Fasnächter, an den vernünftigen Fasnächtler, der weiss, wie man sich in dieser Situation zu verhalten hat.

10:16 Uhr

Otto Joho, Präsident Kult-Ur-Fasnächtler Lozärn: «Wir hoffen, dass wir mit unseren Sujets wieder durch die Gassen ziehen können.»

Alex Stadelmann, Präsident Zunft zu Safran: «Unsere Anlässe in den kommenden Wochen finden unter den 3G-Regeln statt.» Bezüglich den rüüdigen Tagen ist Stadelmann zuversichtlich und er denkt es werde einiges möglich sein. «Wir sind positiv, dass in irgendeiner Form auch die grossen Feste stattfinden können.»

Fredi Meier von der Zunft zu Safran ergänzt: «Die Idee einer 3G-Zone liegt im Raum.» Stichproben-Kontrollen sollen dann stattfinden und wer sich nicht daran hält, der bekommt eine Busse. So könne man sich die Fasnacht vorstellen.

10:13 Uhr

Robert Marty, Präsident Die Vereinigte: «Für uns gibt es nur eine Fasnacht wie wir sie kennen, keine Alternativen.» Wir halten uns an alle Vorschriften und sind optimistisch mit 3G die vorfasnächtliche Anlässe durchführen zu können.

Der Guuggerbaum ist ebenfalls geplant. Betreffend Kindermonster ist man noch zurückhaltend, da wird abgewartet. Das Monstercorso ist flexibel und kann auch noch spontan abgesagt oder durchgeführt werden.

10:08 Uhr

Dani Abächerli, Präsident LFK: «Die Plaketten-Produktion haben wir für 2022 für die Hälfte der Menge gestartet. Ob die zweite Hälft produziert wird, entscheiden wir später.»

Das LFK wolle alle internen und externen Anlässe gemäss den Vorschriften des BAG durchführen. Das bedeutet unter den 3G-Regeln. Darunter fallen der Schalander im Januar oder auch die Plakettenpräsentation. Auch der Fasnachtsmarkt und die Uusgügglete sollen geschützt stattfinden.

Die Vorbereitung der Fasnachtsumzüge sind im Gang. Abächerli: «Wir sind vorsichtig optimistisch, dass die Umzüge stattfinden können.» Vorbild dafür sei der bald stattfindende Swiss City Marathon.

Die Anlässe für die Kinder werden mit Maske durchgeführt.

10:07 Uhr

Federer: «Stand heute wäre ein Fötzeliregen mit tausenden Menschen auf dem Kapellplatz nicht möglich, aber die Chance besteht noch.» Klar sei: Man wolle keine Fasnacht light, grad was die Strassenfasnacht betrifft.

10:04 Uhr

Federer sagt: «Wir entscheiden nicht, ob die Fasnacht stattfindet. Wir organisieren und machen alles drum herum und wir stehen ein für traditionelle Fasnachtsanlässe. Klar ist: Wir tragen auch eine Mitverantwortung für die Fasnacht.»

«Für Anlässe führt der Weg wohl nicht an der Zertifikatspflicht vorbei.» Man wolle nicht diese Zertifikatspflicht beurteilen, sondern man wolle einfach Fasnacht machen. In den nächsten Monaten ist dass dann einfach der Weg. Dieser Weg wird auch helfen, die Lozärner Fasnacht 2022 besser geniessen zu können.

10:00 Uhr

Peti Federer macht pünktlich die Begrüssung. «147 Tage gehts noch bis zum Schmudo», sagt Federer. Der Fasnachtsvirus soll den Coronavirus vertreiben.

09:50 Uhr

Herzlich Willkommen zur Medienkonferenz zur Lozärner Fasnacht 2022. Auf dem Rednertisch sind acht Namensschilder aufgestellt. Mit dabei sind:

- Bruno Gisi, Medienbeauftragter Maskenliebhaber-Gesellschaft

- Otto Joho, Präsident Kult-Ur-Fasnächtler Lozärn

- Bruno Spörri, Präsident Wey-Zunft

- Röbi Marty, Präsident Vereinigte

- Peti Federer, Sprecher Lozärner Fasnachtskomitee (LFK)

- Dani Abächerli, Präsident Lozärner Fasnachtskomitee (LFK)

- Alex Stadelmann, Sprecher Zunft zu Safran

- Flavio Bezzola, Sprecher Fidelitas Lucernensis.