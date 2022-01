Fasnacht Luzerner Beizenfasnacht: Gastroverband will Eintrittskontrolle mit Zertifikat-Bändeli erleichtern Um Staus vor den Fasnachtsbeizen zu verhindern, soll an der Luzerner Fasnacht erstmals ein Bändeli-System zum Einsatz kommen. Für grössere Musigen ist sogar ein Sammelzertifikat vorgesehen.

Beizenfasnacht im «Bistro du Theatre» an der Luzerner Fasnacht 2017. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 23. Februar 2017)

Ob an der Luzerner Fasnacht 2022 Umzüge bewilligt werden, bleibt offen. Eines aber ist nach dem runden Tisch am Dienstagabend klar: Eine Strassen- und Beizenfasnacht wird es – Stand jetzt – geben. In den Restaurants und Bars gilt dabei voraussichtlich die Zugangsbeschränkung mittels 2G (geimpft oder genesen) und 2G+ (geimpft oder genesen, zusätzlich Test oder Impfung nicht älter als vier Monate).

Der Wirteverband Gastro Region Luzern hat jetzt in Absprache mit der kantonalen Gewerbepolizei und den Vereinigte Guuggenmusigen ein System entwickelt, mit dem die Zutrittskontrolle erleichtert werden kann. Sie soll mittels der Abgabe von Bändeli an Fasnächtlerinnen und Fasnächtler erfolgen.

In allen Bars und Restaurants einen Tag lang gültig

So soll das System funktionieren: Wer an den Fasnachtstagen ein Restaurant oder eine Bar betreten will, erhält gegen Vorweisen eines gültigen Zertifikats ein Bändeli, das sich am Handgelenk befestigen lässt. Abgegeben wird dieses nur von einigen ausgewählten Fasnachtsbeizen. Gelten wird es einen Tag lang für den Eintritt in alle Gastronomiebetriebe der Stadt. Die Abgabe der Bändeli erfolgt durch die Securitas vor Eintritt in die Beiz, also nicht erst im Restaurant drinnen. Dies ist eine der Bedingungen der Gewerbepolizei. Jeden Tag soll zudem ein Bändeli mit einer anderen Farbe abgegeben werden, um Missbrauch vorzubeugen.

«Damit können wir verhindern, dass man im Verlauf des Tages vor jedem Restaurant den Grend ausziehen und jedesmal das Zertifikat und den Ausweis zeigen muss», sagt Patrick Grinschgl, Präsident des Branchenverbands Gastro Region Luzern. «Wie soll es sonst funktionieren, wenn eine ganze Guuggenmusig vor der Tür steht? Bis der letzte kontrolliert ist, haben die ersten schon fertig gegessen.» Grinschgl ist überzeugt:

«Auch die Aufgabe der Kontrolleure, die ansonsten mit dem Unmut frustrierter Fasnächtler konfrontiert wären, wird dadurch erleichtert.»

Für Guuggenmusigen soll eine besondere Regelung gelten. «Für sie wird es ein Sammelzertifikat geben» sagt Grinschgl. «Damit muss der Präsident einer Musig bestätigen, dass alle Mitglieder zertifiziert sind. Er macht sich mit seiner Unterschrift damit haftbar.» Dass Missbräuche nicht zu 100 Prozent verhindert werden können, ist sich Grinschgl bewusst: «Das ist aber auch schon heute so.» Er appelliert an die Eigenverantwortung.

Urs Renggli, Chef der kantonalen Gastgewerbe- und Gewerbepolizei, zeigt sich auf Anfrage überzeugt, dass mit den Bändeli «eine effektive und effiziente Kontrolle gewährleistet werden kann». Das System sei aber noch nicht bis in die letzte Details ausgearbeitet: «Es muss noch feingeschliffen werden.»

Sponsoren gesucht

Gemäss Grinschgl wird es rund 140'000 Bändeli brauchen: «Für die geschätzten Kosten von 10’000 Franken suchen wir noch Sponsoren», sagt er.