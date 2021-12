Fasnacht Nach Absage der Basler Umzüge – in Luzern soll im Januar darüber entschieden werden Während die Basler ihre im März stattfindenden Fasnachtsumzüge abgesagt haben, warten die Luzerner noch zu.

Ein unschönes, aber nicht ganz überraschendes Weihnachtsgeschenk haben die Basler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler am Mittwoch erhalten: Ihre beiden Umzüge – in Basel heissen sie Cortège – Anfang März 2022 finden nicht statt, weil wegen Corona nicht bewilligungsfähig. Es ist das dritte Mal in Folge, dass die Umzüge aufgrund der Pandemie ausfallen. Das Basler Fasnachts-Comité sucht aber weiterhin nach Lösungen, dass die Fasnacht nächstes Jahr «in irgendeiner Form» stattfinden kann.

Ob nächstes Jahr in Luzern Fasnachtsumzüge stattfinden, wie hier vor bald zwei Jahren, ist höchst fraglich. Bild: Urs Flüeler/Key (Luzern, 24. Februar 2020)

In Luzern sind die Würfel bezüglich Umzüge noch nicht gefallen - und das bleibt vorläufig so. Wie bereits Ende November vermeldet, soll der Entscheid voraussichtlich Ende Januar gefällt werden. Dies bekräftigt Peti Federer, Sprecher des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK), am Donnerstag auf Anfrage. Das LFK steht hierfür im Austausch mit den Behörden von Stadt und Kanton Luzern sowie der Luzerner Polizei. LFK-Präsident Dani Abächerli sagte vor einem Monat zu unserer Zeitung: «Unsere Umzugseilnehmenden werden aufgefordert, weiter zu basteln und eine Fasnacht zu planen. Falls Umzüge nicht möglich sein sollen, versuchen wir Alternativen zu entwickeln.» (hor)