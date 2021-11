Fasnacht Neuer Anlass der Vereinigten in Luzern: Kinder laufen mit selbstgebastelten Fahnen durch die Gassen «Die Vereinigte» beflaggen die Pfistergasse in Luzern während der Fasnacht 2022. Fahnen gestalten können alle Schüler der vierten Klassen in der Stadt und Region Luzern.

Der Guuggerbaum wird mit Fahnen bestückt. Bild: PD

In der Stadt Luzern findet ein neuer, vorfasnächtlicher Anlass statt. Am Freitag, 11. Februar 2022, dreizehn Tage vor dem offiziellen Startschuss zur Fasnacht, ziehen Kinder in einem grossen Umzug durch die Gassen. Das teilen «die Vereinigten» mit. Die Umzugsroute erstreckt sich vom Kornmarkt über den Weinmarkt, bis zur Reussbrücke und dann Richtung Pfistergasse, wo eine kindgerechte Party stattfinden soll. Teilnehmen sollen rund 2000 Kinder, wie Robert Marty, Präsident der Vereinigten, auf Anfrage sagt.

Im Zentrum des Kinderumzugs stehen Fahnen. Schülerinnen und Schüler aus allen vierten Klassen der Stadt und Region Luzern sind aufgerufen, selber Fahnen zu gestalten. Diese sollen dann am Umzug einem Publikum präsentiert werden. «Danach gibt eine Vernissage aller Fahnen. Anschliessend werden die Fahnen über der Pfistergasse schweben und während der ganzen Fasnachtszeit zu bestaunen sein», so Marty. Der Anlass findet in ziviler Kleidung statt. Marty:

«Wir haben den Umzug bewusst auf den 11. Februar gelegt, um die Schulfasnacht nicht zu konkurrenzieren».

Auch Luzerns Regierungspräsident Marcel Schwerzmann ist erfreut: «Das ist eine rüüdige Idee, die Kreativität und den Gemeinsinn der Kinder durch diese fasnächtliche Aktion zu wecken. Mich freut ganz besonders, wenn das Konzept für den fasnächtlichen Nachwuchs 2023 auf den ganzen Kanton ausgeweitet wird, getreu meinem Motto: «Stadt & Land – Ein Kanton».

Der Guuggerbaum vor dem Rathaus Bild: PD

Anstoss hat laut Marty der letztjährige Guuggerbaum gegeben, der von über 600 Kinder dekoriert worden war und in der fasnachtsarmen Zeit ein voller Erfolg war. Wegen der Coronapandemie fielen die närrischen Tage dieses Jahr aus.

Die «Vereinigte» ist mit rund 80 Gruppierungen die grösste Fasnachtsorganisation in der Zentralschweiz. Sie führt verschiedene Anlässe durch wie beispielsweise das Chendermonster, den Monstercorso, den Guugerbaum, das Guggali, das Chender-Grende-Baschtle oder eben neu das Gestalten von Fahnen mit Umzug.