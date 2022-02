Fasnacht Root Guugger, Minzentee und Macarena – «aber der Umzug fehlt schon ein bisschen» Schulhausareale sind an der Fasnacht 2022 an vielen Orten «the place to be» – auch in Root. Hier sind die Fasnächtler froh, dass sie «überhaupt mal wieder etwas Normales» unternehmen können.

Endlich wieder mal was los im Dorf. So lässt sich die Stimmung am Fasnachtssamstag auf dem Schulhausareal St. Martin in Root beschreiben. An den Bars schenkten flinke Hände im Akkord Kafi Schnaps, Minzentee und Bier ein. Aus den Boxen dröhnte es «Hey Macarena, ay!» Für die Live-Musik sorgten mehrere Musigen: Neben den einheimischen Rontal-Guuggern und Blasius Root waren die Bärg-Wörze Uedlige, die Eibeler Sträggele und die Säulischränzer Eibu zu Gast. Es gab allerhand zu schunkeln und zu hopsen – je nach Stückwahl versteht sich.

Die Bärg-Wörze Uedlige geben den Takt vor auf dem Schulhausareal St. Martin. Bild: Boris Bürgisser (Root, 26. Februar 2022)

Weil der Verein Rofa Rooter Fasnacht den obligaten Umzug pandemiebedingt gestrichen hatte, begann die übliche Party danach auf dem Schulhausareal bereits am Mittag. «Es freut uns, dass so viele Leute gekommen sind», sagte Rofa-Präsident Thomas Bircher, denn er hatte wegen der Streichung des Umzugs gewisse Bedenken, ob die Bevölkerung trotzdem zahlreich zum Fasnachtsanlass erscheinen würde. Den Umzug kurzfristig doch noch auf die Beine zu stellen, sei keine Option gewesen: «Viele Gruppen hatten nur kleine oder gar keine Wagen gebaut.»

15 Bilder 15 Bilder Impression von der Dorffasnacht in Root.

Im Bild: Bärgwörze Udligenswil Bild: Boris Bürgisser (Root, 26. Februar 2022)

Tierisch kostümierte Rooterinnen und Rooter

Darunter beispielsweise Stefano (30), der ein Pandakostüm trug: «Der Umzug fehlt, aber ich verstehe den Entscheid natürlich.» Es sei speziell, nach so langer Zeit wieder einmal unter so vielen Leuten zu sein, «doch es ist schön, dass wir dies wieder dürfen». Die Menschenmenge war auch für Jeanine (35) und Stephan (33), beide ebenfalls tierisch kostümiert, noch etwas gewöhnungsbedürftig:

«Als wäre die letzten zwei Jahre nichts gewesen – dennoch sind wir froh, dass wir überhaupt wieder etwas Normales unternehmen können.»