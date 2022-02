Fasnacht Rothenburg Chörli singt von «schneewiisse Chräie» und die Fläckegosler haben «Heimweh» Rothenburger Fasnacht mal anders: Sie fand am Samstag für einmal in den Beizen und beim Schulhaus Gerbematt statt.

Im Ochsen, Bären, Fläcke und Umbels zu Rothenburg ging es am Samstagabend hoch zu und her. Eigentlich aus der Not heraus. Denn weil die Ameisizunft verschiedene Events wegen Corona nicht aufgleisen konnte, hatte sie eine Beizenfasnacht initiiert. In den vollen Gaststuben labten sich die Gäste an währschaften Gerichten, derweil vor ihren Augen und für ihre Ohren im Turnus Guugger-Kleinformationen aufspielten.

Doch damit nicht genug: Das zunfteigene Chörli unter der Leitung von Urs Jans sang als «Beizen Boys» zum Beispiel «schneewiissi Chräie ond rabeschwarze Schnee – das hani miner läbtig no gar niene gseh» und wusste den einen oder anderen Dorf-Tratsch vorzutragen, etwa diesen:

«De Männerchor hett neu en Frau, dirigiert de Chor ou ganz genau. D’Sänger luegid drom nömme stur i d’Note, blecked vöre – au of ihre Pfote.»

Das zunfteigene Chörli namens «Beizen Boys» beim Einsingen im Gasthaus Ochsen in Rothenburg. Bild: Dominik Wunderli (26. Februar 2022)

Die Beize-Boys der Ameisizunft Rothenburg beim Einsingen im Gasthof Ochsen. Video: Roman Hodel (Rothenburg, 26. Februar 2022)

Ersatz für den Kinderumzug

Als Ersatz für den ebenfalls wegen Corona gestrichenen Kinderumzug vom Güdisdienstag fand beim Schulhaus Gerbematt am Nachmittag zudem ein Fasnachtsanlass statt, der vor allem Familien anzog. «Super, dass die Zunft trotzdem etwas auf die Beine gestellt hat», fanden die Familien Moser und Britschgi. «Es ist ein guter Ersatz, aber ein Umzug ist halt schon schöner», sagte Sarah, die mit ihrem Sohn hier war.

In Höchstform präsentierten sich die einheimischen Guuggerinnen und Guugger. Die Fläckegosler spielten unter anderem «Heimweh» von Plüsch, die Borggeischter «Viva Colonia» von Höhner. Dazu gab's Sonne satt. Nur etwas trübte den Genuss – ein Fasnächtler sagte es so: «Die huere Biise!»