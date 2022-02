Urknall Einfach rüüdig: Start der Lozärner Fasnacht wohnen 16'000 Personen bei Den Urknall um Punkt 5 Uhr wollen sich viele Fasnächtler nicht entgehen lassen. Laut Polizei versammelten sich zum Auftakt 3000 Personen mehr als bei der letzten Ausgabe von 2020.

Sie sind hungrig, die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in der Zentralschweiz und insbesondere in der Stadt Luzern. Das zumindest lässt die grosse Anzahl Personen beim Urknall um 5 Uhr früh vermuten.

Laut der Luzerner Polizei waren in den Bereichen Schwanenplatz und Seebrücke rund 16'000 Leute unterwegs. «Aus Sicht der Polizei ist der Auftakt der Fasnacht sehr friedlich verlaufen. Die Leute waren ausgelassen und fröhlich», schildert Christian Bertschi, Medienchef der Luzerner Polizei die Situation am frühen Morgen auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Fritschi-Tagwache mit Urknall zog Tausende Fasnächtler an. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Einzig bei einigen privaten «Urknallen» waren die Sinne der anwesenden Polizistinnen und Polizisten jedoch kurzzeitig geschärft, wie Bertschi sagt. Es sollen demnach ein paar Feuerwerkskörper gezündet worden sein, was nach Sprengstoffgesetz verboten ist und inmitten einer grossen Ansammlung von Leuten gefährlich ist. Es sind gemäss Polizei jedoch keine Verletzten gemeldet worden. An der Tagwache hatten die Polizei wie auch der Rettungsdienst im Gegensatz zu früheren Jahren keine Einsätze betreffend alkoholisierten Personen. In den ersten eineinhalb Stunden sind auch sonst keine Einsätze verzeichnet worden.