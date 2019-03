Quiz

Fasnachts-Quiz: Kennen Sie die Insignien der Zünfte?

Bekanntlich machen Kleider Leute. Zunftmeister erkennt man hingegen an ihren Insignien. Drei Fasnachtsgewaltige – von der Wey Zunft in der Stadt Luzern, der Rotseezunft in Ebikon und der Karnöffelzunft in Willisau – präsentieren uns die Gegenstände, die ihre Regentschaft symbolisieren. Testen Sie in unserem Quiz ihr Wissen.