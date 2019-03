Fasnachts-Ticker am «rüüdige Samschtig»: Umzüge auf dem Land und wildes Treiben in der Stadt

Sprechen Sie Fasnacht? Die wichtigsten Lozärner Fasnachtsbegriffe von A bis Z

An der Lozärner Fasnacht erklingen Wörter, die für Durchschnitts-Schweizer als Dialekt von einem anderen Stern daherkommen. Welche Figuren muss man kennen? Was bestellt man bei Hunger oder Durst? So geniessen Sie die Fasnacht ohne Missverständnisse.