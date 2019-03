Live Fasnachts-Ticker: Sturm Bennet fegt während des Wey-Umzugs über Luzern Auf die Wey-Tagwache folgt am Güdismontag viel Regen und Wind. Das Sturmtief Bennet wird auch den Wey-Umzug um 14 Uhr tangieren. Wir halten Sie heute in unserem Fasnachts-Ticker über alles rüüdig Wichtige auf dem Laufenden.

4000 Fasnächtler standen am Güdismontag um 6 Uhr auf dem Luzerner Kapellplatz, um an der Wey-Tagwache teilzunehmen. Hier geht es zum Artikel.

standen am Güdismontag um 6 Uhr auf dem Luzerner Kapellplatz, um an der Wey-Tagwache teilzunehmen. Hier geht es zum Artikel. Um 14 Uhr folgt mit dem Wey-Umzug der nächste Höhepunkt der Luzerner Fasnacht. Sie können ihn hier live verfolgen.

der nächste Höhepunkt der Luzerner Fasnacht. Sie können ihn hier live verfolgen. Während es am Morgen trocken blieb, wird das Wetter zunehmend schlechter. Neben Regen werden starke Winde erwartet. Die Umzüge in Zell und Alpnach wurden abgesagt.

Der Fasnachts-Ticker von heute Güdismontag:

13:07 Uhr

Die Teufel sind unterwegs, gesehen am traditionellen Süü-Hudi-Umzug in Einsiedeln.

(Bild: Urs Flüeler / Keystone)

12:53 Uhr

Haben Sie das gewusst? Wenn Guuggenmusigen an Fasnachtsanlässen bekannte Hits interpretieren, müssen sie eine finanzielle Abgeltung bezahlen. Auf den Gassen dürfen sie aber unbeschwert «Atemlos durch die Nacht» oder «Uptown Funk» intonieren.

12:51 Uhr

In den Gassen der Altstadt ist momentan allerdings nicht sehr viel los:

12:46 Uhr

Trotz des Hudelwetters geht die Fasnacht in der Stadt Luzern natürlich weiter.

(Bild: Linda Leuenberger)

12:26 Uhr

Nun wurde der erste Umzug in der Zentralschweiz abgesagt: Der Kinderumzug in Alpnach fällt dem stürmischen Wetter zum Opfer. Die Tschyfärä-Zunft organisiert ein Alternativprogramm im Pfarreizentrum, später findet dann im Restaurant Schlüssel wie üblich die Konfettischlacht statt. Die Pilatus-Bahnen haben ihren Betrieb eingestellt.

12:10 Uhr

Der Sturm Bennet ist kein Freund der Fasnacht. In Deutschland mussten wegen der Sturmböen am Rosenmontag gar Umzüge abgesagt werden. Wie ist die Lage in Luzern? Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei, sagt auf Anfrage, dass bislang vor allem der nördliche Kantonsteil vom Sturm betroffen sei. «Wir haben aus dem Raum Zell, Reiden, Triengen und dem Seetal Meldungen über umgestürzte Bäume und herunterfallende Ziegel erhalten.» Doch auch die Stadt und Agglomeration Luzern bleibt vom Sturm nicht verschont. Deshalb bespricht die Polizei nach dem Mittag die Lage mit dem Lozärner Fasnachtskomitee. Bertschi rät:

«Wir empfehlen allen Fasnachtsgruppen, lose Gegenstände auf Umzugswagen gut anzubinden.»

12:05 Uhr

Nun kehrt auf der Rathaustreppe Leben ein:

11:44 Uhr

Auch unsere Reporterin gönnt sich nach sechs Stunden Einsatz eine wohlverdiente Tee-Pause.

(Bild: Linda Leuenberger)

11:42 Uhr

In unserer Fasnachtsbüezer-Serie stellen wir Leute vor, die während der Fasnacht arbeiten. Heute: Stefan Lang, der dafür sorgt, dass Luzern glänzt:

11:39 Uhr

Auch der Wind hat zugenommen, wie dieser Ausschnitt der «Tele 1»-Webcam zeigt. Der Guuggerbaum auf dem Kornmarkt wackelt.

11:29 Uhr

Jetzt schüttet es. Ohne Pelerine wird es richtig ungemütlich. Die Fasnächtler zieht es in's Trockene.

(Bilder: Linda Leuenberger)

11:23 Uhr

Nass und kalt ist es auch in Flühli. Die Hirsmändigs-Gesellschaft ist unterwegs.

(Bilder: Nadia Schärli)

11:13 Uhr

Das Wetter schlägt langsam um. Erste Regentropfen fallen.

(Bild: Linda Leuenberger)

11:11 Uhr

Auch Touristen werden von den Klängen der Guuggenmusigen in die Altstadt gezogen.

(Bild: Linda Leuenberger)

11:00 Uhr

Diese Maulwürfe haben sogar ihre Hügel mit dabei. Wo die wohl hinführen?

(Bild: Linda Leuenberger)

10:53 Uhr

Das fasnächtliche Treiben ist mittlerweile auch auf den Strassen von Flühli im Gang:

(Bild: Natalie Ehrenzweig)

(Bild: Nadia Schärli)

10:48 Uhr

Wie schwer fällt Ihnen die Wahl der passenden Verkleidung? Der Autor unserer Fasnachtskolumne entscheidet sich jeweils kurzfristig – und sieht dann meistens anders aus als geplant.

10:43 Uhr

Die Altstadtkanonen im Möbelhaus «Wohnidee», welches zu einer Festhütte umfunktioniert wurde.

10:35 Uhr

Die Fasnacht findet bekanntlich auch auf dem Land statt. In Flühli ist heute nicht Güdis-, sondern Hirsmändig. Während geladene Gäste bereits fleissig am «aperölen» sind, ist der Dorfplatz noch leer. Doch das wird sich sicher bald ändern.

(Bilder: Natalie Ehrenzweig)

10:29 Uhr

Die Barfuessfäger spielen auf dem Weinmarkt ein Ständchen für die Zunft des Tages. Wey-Zunftmeister Hebi Lörch freut's.

10:24 Uhr

Da haben wohl einige letzte Nacht nicht all zu viel Schlaf gekriegt.

(Bild: Linda Leuenberger)

10:20 Uhr

Haben auch Sie rüüdig verreckte, wahnsinnig bunte, schaurig schöne oder zuckersüsse Bilder vom Güdismontag aufgenommen? Schicken Sie diese uns. Hier können Sie sich hochladen.

10:12 Uhr

Jedes Jahr ein beliebtes Sujet: Dia de los Muertos.

(Bild: Linda Leuenberger)

10:08 Uhr

Domus lässt eine Rakete ins All fliegen:

Die Astronauten sind auf dem Mond gelandet: «E chliine Schritt für mich, aber en grosse Schritt fürd Innerschwiiz!»

(Bild: Linda Leuenberger)

09:48 Uhr

Auch heute sind in den Gassen wieder viele schaurig-schöne Fasnachts-Theater zu bestaunen. Eine Übersicht und Videoausschnitte finden Sie hier:

09:41 Uhr

«Angie, eure Mauer hat versagt», meint Donald Trump zu Angela Merkel. Die MLG hat zu ihrem 200-jährigen Jubiläum einen Haufen politische Prominenz geladen.

(Bild: Linda Leuenberger)

09:32 Uhr

Die Grende der Luzerner Spöitzer. Motto: «Go West».

09:21 Uhr

Diese beiden Drachen beeindrucken auch von hinten.

(Bilder: Linda Leuenberger)

09:03 Uhr

4000 Fasnächtler versammelten sich auf dem Kapellplatz zur Wey-Tagwache. Das sagt die Luzerner Polizei auf Anfrage. Vor einem Jahr waren es nur 1500. Kein Wunder: 2018 dominierten Schneeregen und Pflotsch.

08:56 Uhr

Ganz schön gruslig! Die Familiengruppe «Doppuchnopf».

(Bild: Linda Leuenberger)

08:50 Uhr

Diese eleganten Turmspringerinnen posierten für unsere Kamera, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Angetroffen auf dem Kornmarkt.

(Bild: Linda Leuenberger)

08:41 Uhr

Der Güdismontag ist der Ehrentag der Wey-Zunft, deren Motto heuer «Atemlos durch die (Fas-)Nacht» lautet. Was das mit Zunftmeister Hebi Lörch zu tun hat, lesen Sie hier:

08:34 Uhr

Dieses Duo weiss selber nicht so genau, was es darstellt. «Absperr-Ladies» oder «Baustellen-Irgendöpis» waren die Vorschläge. In unseren Ticker schaffen es die beiden Frauen auf alle Fälle der Kreativität wegen.

(Bild: Linda Leuenberger)

08:19 Uhr

Wir blicken kurz auf die Wetterprognosen für den heutigen Güdismontag. Bereits vor dem Mittag ist mit ersten Regentropfen zu rechnen. Zudem zieht das Sturmtief «Bennet» über die Schweiz. Es bringt nicht nur Wind, sondern lässt die Temperaturen wieder sinken. Aber was soll's: Ein echter Fasnächtler feiert bei jedem Wetter.

07:44 Uhr

Die Schweizer Garde bewacht die hübsche Päpstin Chantal.

(Bild: Linda Leuenberger)

07:21 Uhr

Nur die gelb-grünen Papierschlangen erinnern noch daran, wie hier auf dem Kapellplatz um 6 Uhr die Post abging.

(Bild: Linda Leuenberger)

07:13 Uhr

Das Cabaret «Moulin Muus» tänzelt durch die Altstadt.

07:07 Uhr

Die Gassen leeren sich. Den Fasnächtlern glustet es nach einem Zmorge, wie hier im Café Heini am Falkenplatz.

(Bild: Linda Leuenberger)

06:52 Uhr

Nun sind die ersten Bilder unseres Fotografen Boris Bürgisser eingetroffen:

Zunftmeister Hebi Lörch und Weibel Edgar Ming jubeln den Fasnächtlern zu.

06:47 Uhr

Das Epizentrum der Wey-Tagwache hat sich mittlerweile vom Kapellplatz auf den Kornmarkt verschoben.

06:45 Uhr

Über der Rigi bricht langsam der Tag an.

(Bild: Linda Leuenberger)

06:43 Uhr

Das Orangenwerfen im Video:

06:40 Uhr

Hebi Lörch posiert vor der Fernsehkamera mit seinen «Fans».

(Bild: Linda Leuenberger)

06:24 Uhr

Wey-Zunftmeister Hebi Lörch winkt den Fasnächtlern zu. Nun werden auch die Orangen geworfen.

(Bilder: Linda Leuenberger)

06:18 Uhr

Die Frösche dominieren: Die Rüüssfrösch Luzern marschieren in allen Farben und Formen vom Kapellplatz Richtung Kornmarkt.

(Bild: Linda Leuenberger)

06:06 Uhr

Der Wey-Frosch ist mittlerweile auf dem Kapellplatz angekommen. Die zweite Hälfte der Luzerner Fasnacht ist somit eröffnet.

(Bild: Linda Leuenberger)

06:00 Uhr

Die Wey-Tagwache ist lanciert!!!

05:30Uhr

Guten Morgen liebe Fasnächtler. Noch ist es ruhig in der Stadt Luzern. Nur einzelne Maskierte haben sich bislang auf den Kapellplatz verirrt. Doch mit jedem ankommenden Zug und jedem ankommenden Bus werden mehr und mehr Fasnächtler in Luzern ausgespuckt. Ihr Ziel: Die Wey-Tagwache um 6 Uhr auf dem Kapellplatz. Wir halten Sie während des ganzen Tages in unserem Fasnachts-Ticker auf dem laufenden – vom morgendlichen Orangenauswerfen über den grossen Wey-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend.

Die Fasnachts-News vom Sonntag:

Die Fasnachts-News vom Freitag und vom «rüüdige Samschtig»:

Die Fasnachts-News vom Schmutzigen Donnerstag: