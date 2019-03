Live

Fasnachts-Ticker vom Sonntag: Heute ist der Tag der Umzüge in der Agglo und auf dem Land

Stolze 12 Umzüge zählen wir am heutigen Nachmittag. Darunter sind die grossen bekannten Umzüge in Emmen und Littau. Aber auch anderswo wird auf den Strassen heute viel los sein – zum Beispiel in Horw, Neudorf, Schüpfheim und in vielen weiteren Gemeinden. Seien Sie hier stets aktuell informiert.