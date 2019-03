Live Fasnachts-Ticker: Wir starten mit der Wey-Tagwache in den «Güdismontag»

Mit dem Urknall hat am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht begonnen. Heute und morgen stehen die beiden weiteren grossen offiziellen Fasnachtstage an: Heute der Güdismontag mit der Wey-Tagwache und dem Wey-Umzug und der und Güdisdienstag mit dem Monstercorso sind die nächsten Höhepunkte.

So sieht es aktuell auf dem Kornmarkt aus:

Der Fasnachts-Ticker von heute Güdismontag:

07:13 Uhr

Das Cabaret «Moulin Muus» tänzelt durch die Altstadt.

07:11 Uhr

Die besten Bilder der Wey-Tagwache:

(Bilder: Boris Bürgisser) 8 Bilder Die besten Bilder der Wey-Tagwache

07:07 Uhr

Die Gassen leeren sich. Den Fasnächtlern glustet es nach einem Zmorge, wie hier im Café Heini am Falkenplatz.

(Bild: Linda Leuenberger)

06:52 Uhr

Nun sind die ersten Bilder unseres Fotografen Boris Bürgisser eingetroffen:

Zunftmeister Hebi Lörch und Weibel Edgar Ming jubeln den Fasnächtlern zu.

06:47 Uhr

Das Epizentrum der Wey-Tagwache hat sich mittlerweile vom Kapellplatz auf den Kornmarkt verschoben. Derweil bricht über der Rigi langsam der Tag an.

(Bild: Linda Leuenberger)

06:43 Uhr

Das Orangenwerfen im Video:

06:40 Uhr

Hebi Lörch posiert vor der Fernsehkamera mit seinen «Fans».

(Bild: Linda Leuenberger)

06:24 Uhr

Wey-Zunftmeister Hebi Lörch winkt den Fasnächtlern zu. Nun werden auch die Orangen geworfen.

(Bilder: Linda Leuenberger)

06:18 Uhr

Die Frösche dominieren: Die Rüüssfrösch Luzern marschieren in allen Farben und Formen vom Kapellplatz Richtung Kornmarkt.

(Bild: Linda Leuenberger)

06:06 Uhr

Der Wey-Frosch ist mittlerweile auf dem Kapellplatz angekommen. Die zweite Hälfte der Luzerner Fasnacht ist somit eröffnet.

(Bild: Linda Leuenberger)

06:00 Uhr

Die Wey-Tagwache ist lanciert!!!

05:30Uhr

Guten Morgen liebe Fasnächtler. Noch ist es ruhig in der Stadt Luzern. Nur einzelne Maskierte haben sich bislang auf den Kapellplatz verirrt. Doch mit jedem ankommenden Zug und jedem ankommenden Bus werden mehr und mehr Fasnächtler in Luzern ausgespuckt. Ihr Ziel: Die Wey-Tagwache um 6 Uhr auf dem Kapellplatz. Wir halten Sie während des ganzen Tages in unserem Fasnachts-Ticker auf dem laufenden – vom morgendlichen Orangenauswerfen über den grossen Wey-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend.

