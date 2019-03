Bildstrecke Mit Monster-Samba und Banküberfall – der Emmer Fasnachtsumzug Der Emmer Umzug stand im Zeichen des Tambouren-Jubiläums. Diese erhielten Support von Emmer Schülern – aber nicht nur. Sandra Monika Ziegler

Anzahl Nummern: 31

31 Anzahl Zuschauer: 27'300

27'300 Stimmung: Heiter frohlockend

Heiter frohlockend Dauer: 2 Stunden

2 Stunden Highlight: Monster Samba

Wie ein Mantra wiederholt einer die Worte «Mit Fondü-Zwätschge ond Vergangenem beläbe mir d’Fasnacht sit langem». Er wartet wie hundert andere auf den Start des 42. Emmer Umzuges. Angeführt wird der 31 Nummern starke Umzug vom Ämmali, der Emmer Fasnachtspatronin. Die Symbolfigur und gutmütige Hexe steht stoisch auf dem Wagen. Zu Ehren des 90-Jahr-Jubiläums des Tambourenvereins Gerliswil-Emmen hat auch sie eine Trommel dabei. Ihr wallendes Gewand wurde ihr wieder von Verena geschnurpft.

Angesprochen, wie schnell denn dieses Jahr das Ämmali niedergefackelt sein wird, zeigt sich Verena ziemlich gleichgültig: «Emmen ist nicht Zürich. Wir machen auch keine Prognosen, weder politisch noch meteorologisch. Es brennt, solange es brennt, und das Wetter macht eh, was es will.»

Mit der Nummer 1 am Start ist der Tambourenverein. Er wird vom Tambourenverein der Stadt Luzern unterstützt und gleich 150-fach von Schulkindern aus dem Schulhaus Riffig. Sie bekamen dafür eigens einen Plastik-Bausatz inklusive Klebefolie mit Baslertrommel-Bemusterung, um sich eine Trommel zusammenzusetzen. Klassenweise bastelten sie sich die Grende dazu.

Die Jüngsten tragen einen Affengrend, gefolgt von Pinguinen, Elefanten, Löwen und Giraffen. Die wilde Tierhorde ist fast nicht zu bändigen, die Begeisterung unter den Kids ist so gross, dass sie es kaum erwarten können, bis das Signal zum Monster-Samba fällt und sie endlich losziehen können. Der Monster-Samba fährt nicht nur den Trommlern und Pfeifern in die Glieder, sondern auch den Tausenden Zuschauern, die johlend und applaudierend die Umzugsroute säumen. Die Nummer 1 trägt Céline, sie ist Profi und gibt nicht zum ersten Mal das Tempo an.

Zum Jubiläum trugen sie Grende von früher

Jubilare sind auch die Rüsssuuger Ämme. Sie sind heuer 30 Jahre alt. Deshalb werden auch Grende von früher getragen, wie etwa das legendäre Rüsströpfli oder der Rüssvogel. Südlich inspiriert ist derweil die Bööggen Union: Mexikanisch bunt trauern sie, weil sie keine Halle oder Schüür mehr für den Wagenbau haben. Deshalb sind die 23 Nasen mit kleinem Gefährt unterwegs, wie Kevin erzählt. Sie hoffen, dass sie mit ihrem bunten Auftritt eine neue Halle oder Schüür angeboten bekommen, und nächstes Jahr wieder richtig «Gross» auftreten können.

Für eine globale Abkühlung steht die Gruppe Bauboom. Denn grundsätzlich, so Rolf, sollte die ganze Welt etwas abkühlen, und zwar nicht nur politisch. Der Emmer Politik in Finanzfragen unter die Arme greift die Dorfgemeinschaft Emmen. Ihr Slogan: «Gmeind Ämme brucht Gäld überall, vellecht hilft do en Banküberfall». Dies sollte aber nicht zwingend die Raiffeisen in ihrem Quartier sein, denn die sei bereits mehrmals ausgeraubt worden.

Die 31 Sujets am Emmer Fasnachtsumzug im Schnelldurchlauf: