Olympisches Geisslechlöpfe und BH-Kanonen: Das war der Umzug in Neudorf

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)

So sah der Fasnachts-Umzug in Neudorf am Sonntag aus. (Bild: Nadia Schärli, Neudorf, 3. März 2019)