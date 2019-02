Fasnachtsverbände fordern Verkaufsstopp von Luftschlangensprays Verschiedene Fasnachtsverbände fordern Detailhändler dazu auf, den Verkauf von Luftschlangensprays zu unterlassen. Luzerner Händler leisten grösstenteils Folge – trotzdem sind die Sprays den Fasnächtlern immer noch ein Dorn im Auge. Sandro Renggli

Luftschlangensprays sind gerade zur Fasnachtszeit bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Sie versprühen dünne, farbige Fäden aus Kunststoff, die kleben. Doch die Sprays sind umstritten – viele Fasnächtler haben ihnen schon vor Jahren den Kampf angesagt. Luftschlangensprays sollen nicht mehr verkauft werden, da sie Fasnachtskostüme, Masken und Instrumente beschädigen.

Einige Detailhändler haben dem Aufruf Folge geleistet: im Sortiment von Migros, Coop oder Manor sucht man die Sprays vergeblich. Trotzdem sind sie an der Fasnacht immer noch häufig zu sehen. Denn über das Internet sind sie leicht erhältlich.

Nun haben drei Fasnachtsverbände erneut zum Verkaufsstopp der Sprays aufgerufen: Die «Vereinigte», das Luzerner Fasnachtskommitee und die «Kult-Ur-Fasnächtler» Luzern warnen in einer Medienmitteilung vor den Gefahren der Luftschlangensprays und fordern Detailhändler dazu auf, auf den Verkauf der Sprays zu verzichten. Die Sprays, welche eine Reichweite von bis zu fünf Meter haben, würden Gewänder und «Grende» beschädigen. «Oft sind die Stücke nachher ruiniert», sagt Robert Marty von den «Vereinigte». «Ein weisses Gewand bringt man nicht mehr sauber, nachdem es mit dem Spray beschmutzt wurde. ‹Grende› kann man höchstens noch mit Übermalen der verfärbten Stellen retten.» Auch die Instrumente leiden: die Sprays verstopfen oft die Ventile von Blasinstrumenten.

Viele Leute seien sich des Problems gar nicht bewusst, so Marty. «Eltern kaufen ihren Kindern solche Sprays oftmals, ohne zu wissen, was sie anrichten.» Die Verbände weisen auch auf die Schäden an Häusern hin. Die Verfärbungen an Häuserfassaden seien nur schwer zu beseitigen. «Ein Verbot der Sprays würde auch dem Denkmalschutz zugute kommen.»

Ganz so häufig wie früher kommen die Sprays allerdings nicht mehr vor. Fasnachtshändler in Luzern verkaufen schon lange keine solche Sprays mehr, da man über die Problematik Bescheid weiss. Der Fasnachts-Bazar Luzern beispielsweise weist Kunden, die nach den Sprays Fragen, auf ihre schädliche Wirkung hin. Anfragen gebe es allerdings immer noch viele. Und gegen die zahlreichen Online-Angebote haben die Fasnachtsverbände bisher kein wirksames Mittel gefunden.