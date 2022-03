Das MParc-Areal hatte zuletzt eine bewegte Geschichte. Nach dem Umzug der verschiedenen Migros-Ladenformate vom eigentlichen MParc-Gebäude in die Mall of Switzerland im Herbst 2017 plante die Migros Luzern hier ein neues Quartier. Doch im Februar 2019 sagten 58,7 Prozent der Ebikonerinnen und Ebikoner Nein zum Bebauungsplan und zur Teilzonenplanänderung Weichle. Umstritten war damals insbesondere das 55 Meter hohe Hochhaus. Es wäre am Verkehrsknoten Bahnhof-/Oberdierikonerstrasse entstanden. Just dort, wo die Migros Luzern nun das KFC-Restaurant plant. Der MParc selber wird seit dem Nein zum neuen Quartier zwischengenutzt – die Migros nutzt die Flächen als Lager und für ihr Velogeschäft Bike World.