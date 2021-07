FC Luzern David Mistrafovic weiterhin beim SC Kriens Der FCL-Mittelfeldspieler wird auch die kommende Saison beim SC Kriens spielen. Gleichzeitig hat der FC Luzern den Vertrag mit dem Fussballer verlängert.

David Mistravovic wird eine weitere Saison beim SC Kriens spielen. Bild: Martin Meienberger

Bereits letzte Saison konnte sich der 20-jährige Mittelfeldspieler beim SC Kriens als Stütze der Mannschaft beweisen. Um ihm auch in der nächsten Saison genügend Spielpraxis zu ermöglichen, hat der FC Luzern in gemeinsamer Absprache mit David Mistrafovic entschieden, die Leihe auch in der kommenden Saison fortzuführen. Dies schreibt der FC Luzern in einer Medienmitteilung.

Der Vertrag mit dem FCL wird gleichzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. (mha)