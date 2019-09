FC Luzern muss bis auf Weiteres auf Ndenge und Schwegler verzichten Tsiy Ndenge und Christian Schwegler haben sich in den vergangenen Tagen beide am Knie verletzt. Das Team unter Thomas Häberli wird vorerst ohne die beiden auskommen müssen.

(lil) Der FC Luzern wird bis auf Weiteres auf zwei Kaderspieler verzichten müssen: Tsiy Ndenge und Christian Schwegler haben sich vor Kurzem beide verletzt und stehen damit der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Häberli nicht zur Verfügung. Dies schreibt der FC am Freitag in einer Mitteilung.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Tsiy Ndenge verletzte sich in der vergangenen Woche während des Trainings ohne Fremdeinwirkung: Teilanriss des Innen- und Aussenbandes am linken Knie. «Die Verletzung wird keinen operativen Eingriff nach sich ziehen und auf alternativem Weg behandelt werden. Bis auf Weiteres wird der Spieler individuell betreut werden, um so bald als möglich wieder im Team angreifen zu können.»

Tsiy Ndenge (links) im Cup Halbfinal gegen Thun. (Bild: Philipp Schmidli, 23. April 2019)

Der rechte Aussenverteidiger Christian Schwegler (35) zog sich seine Verletzung kurz nach Beginn der Cuppartie gegen den FC Wohlen am vergangenen Sonntag zu. Bei einem Zweikampf riss das Innenband des linken Knies an. Dies wird einen länger dauernder individueller Aufbau nach sich ziehen. «Eine Operation ist auch im Fall von Christian Schwegler nicht nötig.»

Christian Schwegler im Spiel gegen YB in der Swissporarena. (Bild: Pius Amrein, 1. September 2019)

Der FC Luzern wünscht den beiden Verletzten eine schnelle und komplikationsfreie Genesung und freut sich, beide Spieler schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu sehen.