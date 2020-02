FCL-Deal mit russischem Schwerreichen: Nun meldet sich die Politik Die geplante Handänderung mit dem Russen Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch weckt politischen Widerstand – aber auch Begehrlichkeiten.

Die Pläne des Neo-FCL-Hauptaktionärs Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch werfen hohe Wellen. Mittlerweile hat sich auch die Politik eingeschaltet. Dem Vernehmen nach stapeln sich auf dem Tisch des Luzerner Stadtrats bereits mehrere Vorstösse. So fordert die SVP eine strikte Inländerbevorzugung für das Aktionariat von Luzerner Sportclubs. «Als hätten wir nicht schon genug Ärger mit der EU!», sagt Dieter Haller, Präsident der SVP Stadt Luzern, auf Anfrage.

Altes Bild von Russe Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch.

Bild: Nadia Schärli

Auch linke Kreise bringen eine kontroverse Idee ins Spiel: Die Verstaatlichung des FCL. «Die derzeitige Entwicklung ist Besorgnis erregend», so SP-Präsident Claudio Soldati. «Zugegeben, schon vorher regierten beim FCL die Superreichen. Aber bei Raschnikowitsch handelt es sich um einen Supersuperreichen. Das ist noch viel schlimmer.» Die Forderung, die Stadt Luzern solle den FCL mitsamt Swissporarena aufkaufen, hält Soldati zumindest für erwägenswert. Allerdings betont er, dass sich im und ums Stadion dann einiges ändern müsste.

Die freie Fussballszene soll gefördert werden

Vor diesem Hintergrund ist die dringliche Interpellation zu verstehen, in der SP und Grüne 274 Fragen zur künftigen Umgestaltung der Swissporarena stellen. Ein Auszug: «Lässt sich der Fussballrasen begrünen? Ein paar Bäume auf der Mittellinie würden den Platz fraglos aufwerten.» Sicherlich werde dies Einfluss auf das Spielgeschehen haben, heisst es im Vorstoss. Das sei aber ganz in Ordnung so. Denn: «Die freie Fussballszene wünscht sich schon länger eine alternative Spielform.»

Überraschende Schützenhilfe erhalten die Linken von Dieter Haller: «Wenn die Stadt den FCL aufkauft, wäre der immerhin ganz und gar in Luzerner Händen.» Haller betont allerdings, dass dies nicht auf Kosten der Steuerzahler gehen dürfe. «In der Stadt sind ja unzählige Veloabstellplätze geplant. Auf diese müssen wir jetzt halt verzichten. Diese Plätze sind so gottsjämmerlich teuer, dass da bestimmt genug Geld zusammenkommt. Oder?»

Die GLP verschickte derweil eine Medienmitteilung, in der Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch (parteilos) zur Wahl als Stadtpräsident empfohlen wird. «Er hat sich in den letzten Tagen stark für die Stadt Luzern eingesetzt und verfügt sicher über einen ausgezeichneten Draht zum Kanton», lässt sich GLP-Präsident Marcel Dürr zitieren. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns eine Korrektur: «Wir meinten natürlich Herrn Bonzanigo. Nein, Herrn Züsli. Ach nein, Herrn Merki!»

Linksautonome wollen Stadion besetzen

Apropos Stadtrat: Was sagt der? «Aufgrund der nun laufenden Verfahren müssen wir nun glücklicherweise keine Meinung mehr haben», meint Baudirektorin Manuela Jost (GLP) in einem Anfall von Ehrlichkeit.

Und der Kanton? Regierungspräsident Paul Winiker (SVP) verweist auf seinen persönlichen Assistenten, der in der Folge eine ausschweifende, aber inhaltsleere Medienmitteilung veröffentlicht. Deren Kernsatz: «Zu den geplanten Aktionariatstransaktionen können und wollen wir nichts sagen.» Eine Stunde später lässt Paul Winiker auf Twitter in erstaunlich gutem Russisch verlauten: «500 Milliona! Darjonomu konju v zuby ne smotrjat.» (Zu Deutsch: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul; Anmerkung der Redaktion.) Fünf Minuten später ist der Tweet wieder weg.

Am Sonntag erreichte die Redaktion schliesslich auch noch ein Manifest der linksautonomen Bewegung «Gudrun». Darin wird die Handänderung als «kapitalistische Perversion» gegeisselt. Man wolle ihr mit der Besetzung des Stadions begegnen – sobald es die Temperaturen zuliessen. «Notfalls besetzen wir das Stadion auch illegal», schreibt uns eine Person mit dem Decknamen Anatol per Instagram. «Aber wenn wir die Aktionäre lieb fragen, erlauben sie es uns vielleicht. Beim Stadtrat klappt das jeweils ganz gut.»