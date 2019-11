FCL-Fans malen Randsteine am Luzerner Bundesplatz blau-weiss Nach dem Match gegen Servette griffen FCL-Fans am Samstagabend offenbar zum Farbtöpfchen.

Die blau-weissen Randsteine am Bundesplatz sind augenfällig. (Bild: Stefan Welzel, Luzern, 10. November 2019)

(sb) Passanten am Bundesplatz in Luzern staunten am Sonntagmorgen nicht schlecht. Die markanten Randsteine der Mittelinseln auf und rund um den Platz leuchten in blau-weiss. Offenbar haben FCL-Fans am Samstagabend nach dem Match gegen Servette um zirka 21.30 Uhr die auffälligen Farben an den Randsteinen angebracht, wie die Onlineplattform Zentralplus berichtet. Während Passanten stehen blieben und das Treiben beobachteten, patroullierte die Polizei.

Es ist nicht das erste Mal, dass im Kanton Luzern entlang von Strassen und Autobahnen illegal solche blau-weissen Flächen auf Betonelementen gemalt wurden. So beispielsweise an der Bleicherstrasse in Luzern auf der Brücke über die Bahngeleise. Diese «Verschönerungen» wurden bereits Anfang Jahr entdeckt. Das Delikt konnte auf Antrag mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Bussen bestraft werden, sagte die Polizei gegenüber Zentralplus bei ähnlichen Aktionen.