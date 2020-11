FCL gegen Sion erneut verschoben – die Walliser kommen mit ihrem Antrag durch Der FC Sion hat bei der Swiss Football League eine erneute Spielverschiebung beantragt – diese wurde bewilligt.

Es geht drunter und drüber in der Fussball Super League: Mehrere Mannschaften sind in Quarantäne – so fand letztes Wochenende genau ein Spiel zwischen St. Gallen und Basel statt. Der FCL hätte gegen Sion gespielt, der Match wurde auf Mittwoch, 4. November (18 Uhr) verschoben.

Das Duell der Luzerner gegen die Walliser wird jetzt aber auch am Mittwoch nicht stattfinden. Die Swiss Football League (SFL) hat einen Verschiebungsantrag des FC Sion bewilligt. Die SFL schreibt in der Mitteilung:

«Gestützt auf Anhang 3 des SFL-Schutzkonzepts für den Trainings- und Spielbetrieb der Saison 2020/21 bewilligt die Geschäftsleitung der SFL folgende Anträge für Spielverschiebungen von Klubs, denen wegen Isolation oder Quarantäne aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus sechs oder mehr Spieler nicht zur Verfügung stehen.»

Wann kommt's zum nächsten Duell FC Luzern gegen Sion? Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Es geht dabei nicht nur um das Spiel FC Luzern gegen Sion. FC Chiasso gegen Neuchâtel Xamax FCS (ursprünglich angesetzt am 03.11.2020) und

FC Vaduz – Servette FC (08.11.2020) werden ebenfalls neu angesetzt.

Wann der FC Luzern nun gegen Sion spielt, werde in den nächsten Tagen kommuniziert. Das nächste Spiel der Luzerner ist somit gemäss Spielplan am Samstag, 7. November, um 19 Uhr im Letzigrund gegen den FC Zürich.