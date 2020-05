FDP Adligenswil unterstützt SVP-Kandidaten Der Adligenswiler Gemeinderat Ferdinand Huber (SVP) wird von der FDP im zweiten Wahlgang offiziell unterstützt.

Ferdinand Huber (SVP), Gemeinderat Adligenswil. PD

Klaus Zwyssig, neuer FDP-Präsident Adligenswil. PD

An ihrer elektronisch abgehaltenen Parolenfassung haben die Mitglieder der FDP Adligenswil mit einem «überdeutlichen Ergebnis» den bisherigen Gemeinderat Ferdinand Huber (SVP) unterstützt. Dies schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die FDP empfiehlt Huber somit am 28. Juni für den zweiten Wahlgang.

Wie die Partei weiter mitteilt, wurde auch ein neuer Präsident gewählt: Klaus Zwyssig. Der 63-Jährige ersetzt Marion Maurer, die aus privaten Gründen vom Präsidium zurücktritt, aber im Vorstand verbleibt. Zwyssig ist Seniorberater bei Swiss Life und passionierter Gleitschirmpilot. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Neu in den Vorstand gewählt wurden Stefanie Schütz und Markus Schmidli. Karin Supersaxo tritt zurück.