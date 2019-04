FDP Luzern unterstützt Winiker und Schwerzmann im zweiten Wahlgang um den Regierungsratssitz

Luzerner Regierungsratswahlen: Wirtschaft stützt Schwerzmann und Winiker

Am 19. Mai werden die beiden letzten Sitze im fünfköpfigen Luzerner Regierungsrat besetzt. Die Wirtschaftsverbände halten am parteilosen Marcel Schwerzmann und an SVP-Mann Paul Winiker fest. Gleich denken die Parteileitungen von FDP und SVP, nicht aber jene der CVP.