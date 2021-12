FDP-Politiker Als Gemeindeammann hatte Robert Sigrist Horw geprägt – nun ist er mit 79 gestorben Während 27 Jahren amtete Robert Sigrist als Gemeindeammann und hinterliess in Horw viele Spuren. Die FDP trauert um ein Mitglied und um eine Stimme, die man im Dorf gehört hat.

Der langjährige Horwer Gemeindeammann Robert Sigrist ist am 5. Dezember im Alter von 79 Jahren verstorben, wie einer Todesanzeige zu entnehmen ist. Sigrist hatte die Entwicklung der Gemeinde massgeblich geprägt. Der ETH-Architekt war am Entwurf des Gemeindehauses beteiligt. Der entsprechende Wettbewerb für den neuen Ortskern fand 1972 statt, die Ausführung des Baus 1977 bis 1979. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sigrist bereits die Seite gewechselt: 1977 wurde der politische Newcomer für die FDP (damals Liberale) als Gemeindeammann gewählt mit bloss acht Stimmen mehr als der Kandidat der CVP. Die Christdemokraten gingen bis vor Verwaltungsgericht, weil sie das Resultat zunächst nicht akzeptierten.

Sigrist blieb schliesslich 27 Jahre im Amt, ging 2004 in Pension. Damals sagte er zu unserer Zeitung: «Ich habe stets versucht, mich nicht aufzudrängen. Eigenmächtig meine Anliegen durchzubringen, war nicht in meinem Sinn.»

Robert Sigrist im Jahr 2003 vor dem Horwer Gemeindehaus, das er in den Siebzigerjahren als Architekt mitentworfen hatte. Archivbild: Esther Michel

Die Liste der Projekte, die er verwirklicht hat oder an denen er beteiligt war, ist lang. Dazu zählt die A2-Sanierung in den Neunziger- und Nullerjahren. Sigrist vertrat die Interessen der Gemeinde mit Vehemenz. Dank der Überdeckung ist ein grosser Teil des Siedlungsgebiets vor Lärm geschützt. Mit der Verlegung der Kantonsstrasse entlang der Autobahn konnte die alte Kantonsstrasse durchs Dorf neu gestaltet werden. Und mit der überarbeiteten Ortskernplanung erhielt Horw das heutige Zentrum.

Prägend für seine Partei

«Für die FDP war Robert Sigrist sehr prägend, mit ihm ist die Partei gewachsen und hat sich behaupten können», sagt FDP-Präsident Stefan Maissen. Er habe sich zudem sehr für Horw eingesetzt. Auch nach seiner Pension sei er kein Stiller gewesen, «sondern eine Stimme, die im Dorf gehört wurde», so Maissen. Die Trauerfeier für Rorbert Sigrist findet am Samstag um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St.Katharina statt. Es gilt 3G.