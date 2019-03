FDP steigt ins Rennen um Horwer Gemeinderatssitze Auch die Freisinnigen wollen einen der zwei bald vakanten Horwer Gemeinderatssitze ergattern. Sie schicken Francesca Schoch in den Ring.

(pd/lur)

Dei der Ersatzwahl für die beiden frei werdenden Sitze im Horwer Gemeinderat mischen nun auch die Freisinnigen mit. Als Kandidatin schickt die FDP Horw Francesca Schoch ins Rennen, wie die Partei mitteilt. Die 51-jährige sei an der Parteiversammlung vom Mittwoch einstimmig nominiert worden.

Francesca Schoch kandidiert für den Horwer Gemeinderat. (Bild: PD)

Schoch ist bei einem Handelsunternehmen im Bereich Personal und Finanzen angestellt, wo sie teilzeitig arbeitet, und hat zwei erwachsene Kinder. Sie stehe «für eine klar liberale Politik, ist konsensfähig und engagiert sich speziell in familien- und bildungspolitischen Themen», schreibt die Partei in ihrer Mitteilung.

Grund für die zwei frei werdenden Sitze in der Horwer Regierung ist der Doppelrücktritt von Oskar Mathis (L20) und Robert Odermatt (SVP). Sie werden ihr Amt am 30. September niederlegen. Ihre beiden Parteien haben bereits Oliver Imfeld (SVP) und Claudia Röösli (L20) als ihre Nachfolger nominiert. Da die FDP nun ebenfalls eine Kandidatin stellt, kommt es zu keinen stillen Wahlen und die Horwer dürfen am 19. Mai an der Urne über die neuen Gemeinderäte entscheiden.