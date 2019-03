Fehlerhafte Liste im Wahlkreis Luzern-Stadt aufgetaucht In der Stadt Luzern hat ein Wähler einen fehlerhaften Listenblock für die Kantonsratswahlen 2019 entdeckt. Abklärungen ergaben, dass der Fehler bei der Produktion in der Druckerei auftrat. Bisher ist kein weiterer Fall bekannt. René Meier

Ein in der Stadt Luzern wohnhafter Wähler hat der Abteilung Gemeinden gemeldet, dass in seinem Listenblock die Listen 8 (Junge Grüne) und 11 (SP-Second@s Plus und MigrantInnen) fehlen würden. An deren Stelle befinden sich unbedruckte Blätter im Listenblock.

Abklärungen bei der verantwortlichen Druckerei haben ergeben, dass «der Fehler mit grösster Wahrscheinlichkeit beim Zusammenzug der gedruckten Listen» auftrat, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Es sei nicht ausgeschlossen, dass einige wenige weitere Listenblöcke unvollständig seien. Gemäss Angaben der Stadt Luzern sind bisher keine weiteren Meldungen aufgrund fehlerhafter Listenblöcke eingegangen.

Wähler, die fehlerhafte Unterlagen zugestellt erhalten haben, können sich bei der Stadtkanzlei am Hirschengraben 17 oder via Telefon 041 208 82 11 oder bei der Gemeindekanzlei des Wohnorts melden. Unvollständige Listenblöcke werden umgehend ersetzt.

