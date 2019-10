Fehlerhafte Listenblöcke und falscher Inhalt in Wahlcouverts – Emmen, Ruswil und Hitzkirch betroffen Stimmberechtigte von Ruswil und Hitzkirch haben falsche Listenblöcke für die Ständeratswahlen bekommen. In Emmen fand eine Leserin mehrere fremde Stimmrechtsausweise in ihrem Couvert.

(jwe/bev) Die Wahlunterlagen in den Gemeinden Ruswil und Hitzkirch weisen Fehler auf. Die Listenblöcke für die Ständeratswahlen sind nicht korrekt. In Hitzkirch wurden sechs falsch zusammengestellte Blöcke entdeckt, in Ruswil zwei.

Bereits letzte Woche meldete die Gemeinde Schwarzenberg das gleiche Malheur. Insgesamt sind nun zwölf fehlerhafte Listenblöcke bekannt. In der Mitteilung heisst es: «Die Fehler sind insofern leicht erkennbar, als ab Seite 3 die Titelseite wiederholt wird. Einzelne Listen fehlen, andere Listen sind in diesen Blöcken mehrfach vorhanden.» Der Kanton verweist auf die Mitteilung von letzter Woche und schreibt: «Die Fehler haben sich mit grösster Wahrscheinlichkeit beim Zusammenzug der gedruckten Listen in der Druckerei ergeben.» Es könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Listenblöcke fehlerhaft seien.



Korrekte Listenblöcke umfassen folgende Listen:

Stimmberechtigte, die fehlerhafte Unterlagen zugestellt erhalten haben, können sich bei der Stadt- oder der Gemeindekanzlei des Wohnorts melden. Die Gemeinden sind informiert. Die Stimmberechtigten erhalten umgehend vollständige Listenblöcke zugestellt. Wer unmittelbar vor dem Urnengang fehlerhafte Liste entdeckt, kann auch noch am Wahltag selber im Urnenbüro korrekte Listen verlangen und seine Stimmabgabe persönlich vornehmen.

Die korrekten Ständeratslisten sowie die Namen der Kandidierenden können auf der kantonalen Wahl-Webseite abgerufen werden.

Emmen: Keine Ständerats-Liste, dafür fremde Stimmrechtsausweise

In den vergangenen Wochen sollten alle Stimmberechtigten ihre Wahlunterlagen im Briefkasten vorgefunden haben. Wenn nicht, dann kommt ihnen vielleicht das folgende Erlebnis einer Leserin bekannt vor: Ihr Mann und mehrere ihrer Nachbarn habe keine Wahlunterlagen erhalten und mussten diese bei der Gemeinde nachträglich anfordern. Doch nicht nur das. «In meinem Couvert befanden sich – neben meinem eigenen – vier Stimmrechtsausweise von anderen Personen.» Gleichzeitig fehlte die Ständeratsliste. Die Leserin, die in der Gemeinde Emmen wohnt, hat den Fehler gemeldet, worauf die Unterlagen neu versandt wurden.

In der Gemeinde Emmen fand eine Leserin falsche Unterlagen in ihrem Wahlcouvert. (Symbolbild: Pius Amrein)

Gemäss Patrick Vogel, Gemeindeschreiber in Emmen, wurden für die aktuellen Wahlen rund 30 Couverts neu versandt. «Dabei handelt es sich aber nicht nur um fehlerhafte Unterlagen. Manchmal wandert das Couvert aus Versehen ins Altpapier, bei anderen kommt es vor, dass sie Kaffee darüber verschütten.» Auch bei der Post geht ab und an ein Couvert verloren. Tatsächlich fehlerhafte Unterlagen seien nur rund 15 gemeldet worden, so Vogel, was dem üblichen Rahmen entspricht. Bei total 16'800 Stimmberechtigten in Emmen bewegt sich die Fehlerquote also im Promillebereich. «Dass es einzelne Fehler gibt, ist nicht vollständig zu umgehen», sagt Vogel weiter. Dass jemand allerdings gleich mehrere Stimmrechtsausweise im Couvert habe, sei aussergewöhnlich. Meist fehle lediglich ein Stimmzettel.

Couverts werden von Schülern verpackt

Verpackt werden die Wahlunterlagen in Emmen von Sekundarschülern. Die Klassen erhalten dafür etwas in ihre Klassenkasse. «Diese Praxis hat sich seit über 30 Jahren bewährt», sagt Patrick Vogel. Seit es vor einigen Jahren eine aussergewöhnliche Häufung von fehlerhaften Couverts gab, sind jeweils zwei statt wie früher eine Lehrperson beim Verpacken dabei.

Übrigens: Wer sicher gehen will, dass seine Stimme gültig ist, schickt die ausgefüllten Unterlagen möglichst früh an die Gemeindekanzlei zurück. «Wir kontrollieren alle Einsendungen und schicken sie zurück, wenn etwa der Stimmrechtsausweis nicht unterschrieben oder sonst etwas nicht in Ordnung ist», sagt Vogel.