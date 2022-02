Feierliche Einpflanzung Eiche gut, alles gut: Das Wesemlin-Quartier hat einen neuen Baum – und alle sind zufrieden Ein Baugesuch, ein Knatsch, kontroverse Gespräche: Es gab turbulente Zeiten im Wesemlin. Doch mit der Pflanzung haben sich alle versöhnt.

Ende gut, alles gut? So sieht es zumindest aus an diesem Donnerstagmorgen vor dem neugebauten Quartierzentrum im Stadtluzerner Wesemlin-Quartier. Skeptikerinnen, Gegner, Befürworterinnen und Schweiger, alle waren sie da und schauten dem Treiben zu. Denn die Diskussion um das Fällen der mächtigen Eiche für einen Neubau erregte manches Gemüt und hätte das Bauprojekt der katholischen Kirche beinahe zu Fall gebracht.

Die alte Wesemlin-Eiche musste einem Neubau weichen – und sorgte für hitzige Diskussionen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. September 2019)

Dies befürchteten Sandra Felder-Estermann und Laura Grüter Bachmann (beide FDP) sowie Andreas Felder und Peter Gmür (beide CVP). Sie hatten im Namen ihrer Fraktionen im Frühjahr 2020 eine Interpellation eingereicht. Sie wollten darin vom Luzerner Stadtrat wissen, ob «Bau vor Baum» kommt und wie mehr Planungssicherheit bei künftigen Bauprojekten erreicht werden kann. In seiner Antwort hält der Stadtrat fest: «Der Fall zeigt exemplarisch auf, wie wichtig eine seriöse Planung unter Einbezug aller beteiligten Parteien ist; gerade bei einem solchen Projekt, bei dem eine Vielzahl von unterschiedlichen und teilweise konträren Interessen aufeinander treffen.»

Die Kommunikation der katholischen Kirche über das geplante Projekt wurde kritisiert, und es kam zu Widerstand. Doch das ist Laub von gestern. Heute freuen sich die zahlreichen Zaungäste über die neue Eiche. Und die hat's in sich: Sie ist über 40 Jahre alt, 14 Meter hoch, hat eine sieben Meter breite Krone, einen Stammumfang von 111 Zentimetern und kommt aus dem Kanton Zug.

Und diese Eiche ist sich das Umpflanzen gewohnt. Ja, tatsächlich: Das kann trainiert werden, wie einer der Verantwortlichen ausführt. Denn ohne dieses Training liesse sich ein solch alter grosser Baum gar nicht umpflanzen. So wurde diese Eiche bewusst bereits fünfmal umgepflanzt. Das Wurzelwerk wurde jeweils mit einem Vlies und Gitternetz umhüllt. Ein Team von 16 Personen war im Einsatz, um sie innert gut drei Stunden richtig zu platzieren. Die Kosten werden mit 150'000 bis 200'000 Franken angegeben.

Hier wird die Eiche gerade platziert. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Februar 2022)

Ein schöner Baum und kein Besenstiel

Die Pflanzung zieht unzählige Schaulustige an. Mir wird erzählt, dass die Angst, den Quartierladen zu verlieren, auch dazu beigetragen habe, sich für einen Eichenersatz starkzumachen. «Hätten wir keinen Laden mehr, dann gingen alle in die Stadt, und zwar mit dem Auto. Denn wer bitte würde die Einkäufe im Bus nachhause bringen?», fragt eine Anwohnerin. Ihr Mann pflichtet bei und bezeichnet sich und seine Frau als Klimagrosseltern. Ein anderer Mann freut sich, dass just mit dem Maskenfall die Eiche gepflanzt wird: «So bleibt das ein historisches Datum. Denn die gefällte Eiche hatte ja auch einen besonderen Wert. Sie war ein Geschenk der Stadtgärtnerei zur 800-Jahr-Feier der Stadt und wurde von der Jugend gepflanzt.» Und Maya Bischof scherzt:

«Es hat zwar etwas gekostet, doch dank uns ist jetzt ein richtig schöner Baum hier.»

Dem stimmt auch ihr Schwager Peter Bischof zu, heute ist er als Privatmann vor Ort. Während der Turbulenzen um die Eiche war er Geschäftsführer der katholischen Kirchgemeinde Luzern: «Es ist ein adäquater Baum und nicht etwa ein Besenstiel, wie von einigen befürchtet worden war.» Die Zaungäste loben aber nicht nur den Baum, sondern den Bau. «Grossartig, super, toll» – die Superlative überbieten sich. Die Eröffnung der Migros-Filiale, der Drogerie und der Bäckerei samt Café stimmt sie fröhlich. Eine Frau gibt an: «Hier im Quartier wohnen viele in grossen Wohnungen. Jetzt, mit dem Neubau, besteht die Möglichkeit, in eine kleinere zu ziehen, ohne das Quartier zu verlassen. Wir Alten sind doch verwurzelt und lassen uns nicht so leicht umpflanzen.»

Die Pflanzung der neuen Eiche zog viele Schaulustige an. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Februar 2022)

«Wir sind froh, dass wir jetzt einen passenden Baum haben und uns wieder gefunden haben», sagt Kirchenratspräsidentin Susanna Bertschmann. Zum Bau fügt sie an: «Dieses Projekt hat mir von Beginn an am besten gefallen.» Im Neubau sind auch die Quartierräume und der Pfarreisaal. Der wird Platz bieten für 200 Personen, kann in zwei Räume geteilt werden, verfügt über eine Küche und eine moderne technische Infrastruktur. Der erste Anlass werde wohl Ende August mit dem Tag der offenen Tür stattfinden.

Kirchenratsmitglied Herbert Mäder erzählt noch dies: «Das Land wurde uns geschenkt, geplant gewesen war eine Quartierkirche. Daraus wurde nichts. Es wurde ein Pavillon Wäsmeli-Träff aufgestellt. Vor zwölf Jahren entstanden die ersten Pläne für ein Quartierzentrum. Und jetzt stehen wir vor solch einem schönen Gebäude.» Es sei quasi eine Alternative zur Kirche und eine zeitgemässe Form kirchlicher Präsenz im Quartier. Mit einem Apéro vom Sonntagsbäcker Kreyenbühl wurde die Pflanzung abgeschlossen. Also doch noch: Eiche gut, alles gut.