Fernsehen Fabienne Bamert und Sämi Deubelbeiss moderieren während Luzerner Fasnacht für das SRF Ob die Fasnachts-Umzüge stattfinden ist noch unklar, das Schweizer Fernsehen ist aber auf jeden Fall gerüstet. Neu moderieren Fabienne Bamert und Sämi Deubelbeiss die Luzerner Fasnacht.

Sie moderieren neu die Luzerner Fasnacht 2022: Sämi Deubelbeiss und Fabienne Bamert. Bild: SRF/Oscar Alessio

SRF sorge am Güdismäntig 2022 auf jeden Fall für fasnächtliche Stimmung, heisst es in einer Medienmitteilung. Neu sollen aus Luzern die ehemalige Tele 1 Moderatorin Fabienne Bamert und Sämi Deubelbeiss berichten. Sie lösen den bisherigen Moderator Marco Thomann ab.

«Dass ich nun fürs SRF von der Lozärner Fasnacht berichten darf und in die grossen Fusstapfen des legendären Marco Thomann trete, ist einfach unglaublich toll. Ich freue mich, die schönsten Bilder und Geschichten in die Wohnzimmer der ganzen Schweiz zu bringen», wird Bamert im Communiqué des SRF zitiert. Bamert wechselte vom Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 zum SRF als «Samschtig-Jass»- und «SRF bi de Lüt – Live»-Moderatorin.

An der Fasnacht wird Bamert vom Stadtluzerner Journalisten Sämi Deubelbeiss unterstützt. Deubelbeiss ist selber Mitglied der Guggenmusig «Musegg-Geischter» und war bereits über mehrere Jahre lang Fasnachtsexperte bei Radio Pilatus. «Es ist für mich eine grosse Freude und Ehre, die Faszination der Lozärner Fasnacht in die ganze Schweiz hinauszutragen», wird er zitiert.

Durchführung der Umzüge noch unklar – SRF berichtet so oder so

Noch ist nicht entschieden, ob und unter welchen Bedingungen die beiden grossen Umzüge in der Stadt Luzern stattfinden werden. Weil bei Grossanlässen im Freien die Kantone neu von Zugangsbeschränkungen absehen können, schöpfte das LFK Hoffnungen, dass der Kanton Umzüge doch noch bewilligt. Die Luzerner Regierung muss sich am Dienstag dazu äussern, da der Kantonsrat einen entsprechenden Vorstoss am Montag als dringlich überwiesen hat.

Laut SRF wird es in jedem Fall am Montag, 28. Februar, eine Fasnachtssendung geben. Sollte es dann keinen Umzug geben, werden Marco Thomann, Fabienne Bamert und Sämi Deubelbeiss ab 16.30 Uhr auf SRF1 rund eine Stunde lang Eindrücke der Strassenfasnacht sowie Thomanns Higlights aus 20 Jahren Fasnachtsmoderation und Stücke von ausgewählten Guggenmusigen präsentieren. Falls der Umzug stattfindet, gibt es eine zweistündige Live-Sendung von 14 bis 16 Uhr. (spe)