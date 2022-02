Fernverkehr Luzern Tourismus rechnet für 2022 mit Aufwärtstrend – die Vor-Coronazeit bleibt aber unerreicht Dieses Jahr dürften die Gästezahlen in der Stadt Luzern 68 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichen. Schwierig bleibt die Lage im asiatischen Markt.

Nach dem massiven Einbruch von 2020 ging es letztes Jahr mit dem Tourismus in der Stadt Luzern wieder aufwärts (wir berichteten). Insgesamt wurden 619'486 Übernachtungen gezählt, wie Luzern Tourismus nun mitteilt. Das sind 28 Prozent mehr als 2020, aber immer noch 55 Prozent weniger als 2019. Besonders die Gästezahlen aus den für den Stadtluzerner Tourismus wichtigen Fernmärkten Asien und USA lagen deutlich unter dem Vor-Coronaniveau.

Der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren. Bild: Boris Bürgisser

Für das laufende Jahr rechnet Luzern Tourismus mit einer weiteren Erholung, schätzungsweise werde die Stadt 68 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen, die Region Vierwaldstättersee 84 Prozent. Besonders europäische Gäste dürften nochmals zahlreicher anreisen. «Wir gehen zudem davon aus, dass der US-Markt sich gut erholen wird», sagt Tourismusdirektor Marcel Perren. «In Asien bleibt die Situation angespannt. In China etwa gelten weiterhin strikte Reiserestriktionen.» Bei den Schweizer Gästen sei ein leichter Rückgang zu erwarten, weil diese wieder vermehrt ins Ausland reisen könnten. «Letztes Jahr hatten wir so viele einheimische Gäste wie noch nie. Wenn wir die Zahl halten könnten, wäre das erfreulich.»

Krise dürfte bis 2025 spürbar sein

Perren rechnet damit, dass die Krise im Tourismus bis 2025 zu spüren sein wird. Diese dauere länger, als zunächst erwartet. Und:

«Beim Gruppen- und Cartourismus sowie beim Geschäfts- und Kongresstourismus ist fraglich, ob das Niveau von 2019 nochmals erreicht wird.»

Allenfalls könne man dies durch das Wachstum im europäischen Markt kompensieren. «Es ist aber fraglich, ob Logiernächtezahlen wie in der Zeit vor Corona in der Stadt politisch noch erwünscht sind», sagt Perren hinsichtlich der Debatte um die städtische Tourismusvision im Grossen Stadtrat, bei der die Übersee-Marketingaktivität von Luzern Tourismus kritisiert wurde. «Für uns ist es aber wichtig, dass wir die touristische Wertschöpfung rasch wieder erhöhen können.»

Apropos Marketing: Wie 2021 liege der Fokus heuer auf Europa und der Schweiz. Man werde aber wieder vermehrt in den USA aktiv sein. Unter der Federführung von Schweiz Tourismus sei zudem im Frühling eine Promotionstour nach Südostasien, Korea und Indien geplant. Weiter ist Luzern Tourismus gemeinsam mit den Titlis-Bergbahnen derzeit an der Expo in Dubai präsent. In China betreibe man aktive Kontaktpflege, plane aber vorläufig keine eigenen Marktaktivitäten.

Ein selten gewordenes Bild: asiatische Touristen in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (10. Oktober 2019)

Das Marketing-Budget betrage wie letztes Jahr rund 4 Millionen Franken. «Dies auch dank der Unterstützungsbeiträge des Seco», so Perren. «Damit haben wir ein gutes Budget, auch wenn es weniger ist als vor der Coronakrise.» Damals standen rund 5 Millionen Franken zur Verfügung. Nun befänden sich mehrere Partnerorganisationen von Luzern Tourismus in einer Erholungsphase und hätten weniger Geld für gemeinsame Marktinvestitionen zur Verfügung.