Feuersbrunst Haus in Altishofen niedergebrannt: Vier Feuerwehren im Einsatz Am frühen Montagmorgen brannte auf dem Hügel zwischen den Gemeinden Altishofen und Richenthal ein Zweifamilienhaus. Verletzte gab es keine. Branddetektive untersuchen die Brandursache.

In der Nacht auf Montag brannte es in Altishofen. Der Dachstock eines Zweifamilienhauses im Gebiet Hubebne stand in Flammen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt.

Vorerst stand das obere Stockwerk in Flammen, später das ganze Haus. Bild: Luzerner Polizei (Altishofen, 14. März 2022)

Gemeldet wurde das Feuer der Polizei am frühen Montagmorgen etwa um 00.40 Uhr. Um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, standen die vier Feuerwehren Altishofen-Nebikon, Willisau, Wiggertal und Hürntal im Einsatz. Verletzt wurde niemand, alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist momentan noch unklar und wird von den Branddetektiven der Luzerner Polizei untersucht. (aad)