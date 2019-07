Kommentar Finanzausgleich: Starke Gemeinden wie Meggen und Horw pflegen Im Luzerner Finanzausgleich kommt es im kommenden Jahr zu starken Verschiebungen. Damit Luzern im Steuerwettbewerb nicht zurückgeworfen wird, muss die Solidarität spielen. Lukas Nussbaumer

Der Finanzausgleich zwischen dem Kanton Luzern und seinen Gemeinden erfährt für 2020 einschneidende Änderungen. Grund ist die kantonale Aufgaben- und Finanzreform, die vom Stimmvolk am 19. Mai gutgeheissen wurde. So zahlt der Kanton künftig weniger in den mit rund 150 Millionen Franken gefüllten Topf, die wirtschaftlich starken Gemeinde dafür mehr. Das sich der Finanzausgleich in diese Richtung entwickeln wird, war vor der Abstimmung klar. Überraschend ist jetzt aber das Ausmass, mit dem sich reiche Gemeinden wie Meggen oder Horw konfrontiert sehen. Sie monieren, die nun vorliegenden Zahlen hätten früher – vor dem Urnengang – errechnet werden können. Sicher ist: Die Luzerner Steuerparadiese können sich die zusätzlichen Zahlungen leisten - noch.

Entscheidend in einem derart langfristig angelegten und komplizierten System wie dem Finanzausgleich ist aber nicht das Jetzt, sondern die Zukunft. Konkret: die Erfüllung der Hauptziele, den Ausgleich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinden und eine Annäherung der Steuerfüsse. Werden diese Ziele erreicht, indem die reichen Kommunen ihre Steuern erhöhen müssen, wäre dies eine Fehlentwicklung. Denn ein attraktiver Kanton hängt auch von der Solidarität ab: zwischen den Gemeinden, aber auch zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Verspielt sich der Kanton diese Solidarität, wird Luzern im Steuerwettbewerb unter den Zentralschweizer Kantonen zurückgeworfen.