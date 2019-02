Finanzdirektor Marcel Schwerzmann: «Die Kosten für den Steuerkongress waren vertretbar» Nach der Kritik an den hohen Kosten für den Schweizerischen Steuerkongress 2018, nimmt der Luzerner Finanzdirektor jetzt Stellung. Er erklärt, warum er den Organisatoren grünes Licht gegeben hat – und weshalb er einen Teilnahmeboykott an den Veranstaltungen der Schweizerischen Steuerkonferenz in Betracht zieht. Lena Berger

Regierungsrat Marcel Schwerzmann am 5. Dezember 2018 im Gespräch in einem Sitzungszimmer im Finanzdepartement in Luzern. (Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Dezember 2018))



Herr Schwerzmann, 2016 hat die Regierung in der Antwort auf eine Anfrage von SVP-Kantonsrat Guido Müller davon gesprochen, dass für den Kanton Luzern im Zusammenhang mit Generalversammlung der SSK Kosten für ein «kleines Rahmenprogramm und Nachtessen» anfallen würden. Geboten wurden nun zwei Essen im KKL, eine Schiffrundfahrt, ein Gala-Abend im Schweizerhof und ein Barbesuch. Wurde damit Ihrer Ansicht nach die Ankündigung eingehalten?

Da sehe ich auch eine Differenz. Das Rahmenprogramm mit einem Apéro auf dem Schiff und einer Stadt- oder Museumsbesichtigung ist sicherlich kein üppiges , sondern in einer Touristenstadt wie Luzern im Rahmen. Für eine 100 Jahr Feier ist ein Nachtessen in einem schönen Hotel möglich. Die zwei Stehlunchs am Anfang und am Ende der Veranstaltung waren eher nicht notwendig. Ich kann das jedoch nicht im Detail beurteilen, ich war weder Veranstalter, noch anwesend. Das KKL als Kongresszentrum ist für Anlässe dieser Grössenordnung eine gute Variante. Unser KKL dürfen wir mit Stolz zeigen.

Die Regierung hat 2016 betont, man könne es sich nicht erlauben, auf die Durchführung des Anlasses zu verzichten. Traditionellerweise übe der Finanzdirektor des gastgebenden Kantons dabei eine repräsentative Funktion aus und seine Teilnahme werde erwartet. Wie haben Sie die Veranstaltung erlebt?

Ich konnte nicht teilnehmen, weil ich zu der Zeit im Ausland war.

Die Regierung hatte angekündigt, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Der Kanton Luzern hat nun aber 30 Prozent mehr ausgegeben, als der Kanton Zürich im Vorjahr.

Ich bin der Meinung, dass ein wichtiger öffentlicher Verband wie die SSK sein 100 Jahr Jubiläum würdig begehen darf. Die SSK kennt einen fixen Turnus, wer wann die Veranstaltung organisiert. Wir haben das 100 Jahre-Jubiläum also nicht gesucht. Es wäre nicht sehr höflich, nach über 20 Jahren Teilnahme an anderen Veranstaltungen den Anlass nicht durchzuführen. Über den von der SSK durchgeführten Anlass in Zürich kann ich keine Aussage machen, mir sind die Details nicht bekannt.

Die Regierung hat im Vorfeld gesagt, dass die Kosten der Generalversammlung in Luzern im Wesentlichen – also hauptsächlich – von den Tagungspauschalen der Teilnehmer gedeckt würden. Nun machten diese Beiträge aber weniger als die Hälfte aus, nämlich 80'000 von dem 185'000 Franken. Warum wurde die Ankündigung nicht eingehalten?

Zur Transparenz: Der Kanton Luzern hat 105'000 Franken bezahlt, etwa 85’000 die Teilnehmer. Ich gehe davon aus, dass die Mehrkosten zum Teil auch mit den verfügbaren Räumlichkeiten im typischen Kongressmonat September begründet werden müssen. Aber wie gesagt, weiss ich im Moment nicht, ob es dazu eine Alternative in Luzern gegeben hätte.

Im Jahr 2014 fällte der Regierungsrat den Grundsatzentscheid, künftig höchstens noch einen grossen Anlass pro Legislatur wahrzunehmen. War der GV der SSK der einzige Grossanlass im Jahr 2018?

Das hat nichts damit zu tun. Diese Aussage bezieht sich auf Anlässe der Regierung wie den Auftritt als Gastkanton an der Olma, Sechseläuten oder Rom. Die SSK ist ein Verband und die Regierung war war nicht in die Veranstaltung eingebunden.

Wer hat denn die Veranstaltung organisiert?

Durchgeführt wird der Anlass durch die SSK, die Organisation übernimmt jeweils die örtliche Steuerbehörde. Sie hat mir das Konzept vorgelegt und ich habe grünes Licht gegeben, weil ich die Kosten für den Kanton von 100'000 CHF für ein einmaliges 100 Jahre-Jubiläum mit rund 200 Teilnehmern vertretbar fand.

Die Gesamt-Regierung hat 2016 den Verzicht auf die Durchführung abgelehnt. Haben Sie sich deshalb in Ihrem Vorgehen gestützt gefühlt?

Soweit ich mich erinnere, ging es bei der damaligen Anfrage von Kantonsrat Guido Müller um den Austritt aus der Schweizerischen Steuerkonferenz. Da bin ich dezidiert dagegen. Die Konferenz ist für uns wichtig, weil sie auch unter dem Jahr sehr günstige und gute Ausbildungen anbietet und sowie informellen Austausch und Vernetzung ermöglicht. Ein Austritt ist also kein Thema. Ich habe aber völlig unabhängig von der aktuellen Diskussion erst kürzlich vom Präsidenten der SSK vehement gefordert, dass er dafür sorgt, dass bei den Veranstaltungen der SSK auch wirklich die fachlichen Themen und der Austausch im Fokus stehen. Sonst werden die Luzerner Steuerbehörden nicht mehr an diesen Anlässen teilnehmen. Die Finanzdirektorenkonferenz habe ich aufgefordert, ein sehr wachsames Auge auf die SSK zu werfen.

Die SP kritisiert, dass man für die Generalversammlung der SSK Geld habe, aber nicht für die Prämienverbilligungen. Was sagen Sie dazu?

Das ist billiger Wahlkampf. Der Kanton Luzern erbringt mit einem Budget von 3.5 Milliarden Franken tausende von Leistungen. Zwei Einzelpositionen einander gegenüberzustellen ist sachlich nicht gerechtfertigt. Die Menschen im Kanton Luzern erhalten jährlich Prämienverbilligungen in einem dreistelligen Millionenbetrag. Diese Kosten mit dem Aufwand für eine Veranstaltung zu vergleichen, die noch dazu nur alle 25 Jahre in Luzern stattfindet, ist falsch.

Wenn wir noch kurz einen inhaltlichen Rückblick auf den Anlass wagen: Was hat die Durchführung des Steuerkongresses 2018 dem Kanton Luzern Positives gebracht?

Keine kantonale Steuerbehörde kann alles allein machen. Solche Anlässe bringen den generellen Vorteil, dass man sich mit Kollegen aus anderen Kantonen absprechen kann, auch informell. Denken Sie zum Beispiel an die Abwicklung des AIA (Automatischer Informationsaustausch). Das ist ein typisches Thema, welches die Steuerbehörden gemeinsam angehen. Der Kanton Luzern hat auch die Chance genutzt, sich in einem guten Licht zu präsentieren.