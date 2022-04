Finanzen Gemeinde Buchrain schreibt rote Zahlen – aber nicht so rot wie befürchtet Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Verlust von 443’000 Franken ab. Budgetiert war ein deutlich höheres Defizit.

Blick auf das Dorf Buchrain. Bild: Pius Amrein (8. Juli 2020)

Wie beim Kanton Luzern und vielen anderen Gemeinden schliesst die Buchrainer Rechnung 2021 besser ab als budgetiert. Der Verlust beträgt 443’000 Franken, wie die Gemeinde mitteilt. Budgetiert war ein um 800’000 Franken höheres Minus. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf rund 43 Millionen Franken. Die Investitionstätigkeit war mit 1,7 Millionen Franken «ausgesprochen tief».

Für das bessere Ergebnis seien «ausschliesslich höhere Sondersteuern in Zusammenhang mit Liegenschaftshandel» verantwortlich, heisst es in der Mitteilung. Das betrifft etwa die Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern. Die ordentlichen Steuereinnahmen dagegen liegen unter den Erwartungen. Weiterhin ein «Sorgenkind» bleiben die Unternehmenssteuern. Diese würden am gesamten Steueraufkommen der Gemeinde nicht einmal fünf Prozent ausmachen. Dieser Wert sei «äusserst tief». Im Vergleich zu einer durchschnittlichen Luzerner Gemeinde fehlten Buchrain Firmensteuereinnahmen von gegen zwei Millionen Franken.

Finanzielle Situation bleibt schwierig

Das frei verfügbare Eigenkapital betrage noch 14,7 Millionen Franken, die Verschuldung liege bei 1000 Franken pro Kopf. In der Mitteilung heisst es:

«Die finanzielle Situation bleibt angespannt, die mittelfristige Entwicklung ungewiss und der Handlungsspielraum gering.»

Per 2022 wurde der Steuerfuss von 1,9 auf 1,95 Einheiten erhöht, dennoch ist ein Minus von 1,39 Millionen Franken budgetiert. (std)