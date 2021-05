Finanzen Verwaltungsgebäude, Sicherheitszentrum, Lammschlucht-Strasse: Kann sich der Kanton Luzern diese Investitionen leisten? Der Kanton Luzern investiert in den nächsten Jahren besonders viel. Finanzdirektor Reto Wyss gibt Entwarnung: Trotz Pandemie können die Grossprojekte realisiert werden.

Der Luzerner Regierungsrat will in den nächsten Jahren tief in die Staatskasse greifen. Die wichtigsten Projekte: 177,4 Millionen Franken für das neue Verwaltungsgebäude am Emmer Seetalplatz, 112 Millionen Franken für das neue Sicherheitszentrum in Rothenburg, 195 Millionen Franken für die Renaturierung und den Hochwasserschutz an der Reuss und 74 Millionen Franken für den Ausbau der Lammschlucht im Entlebuch.

So soll das Verwaltungsgebäude am Seetalplatz in Emmenbrücke aussehen. Visualisierung: PD

Demgegenüber stehen bereits bekannte und noch unbekannte Mehrausgaben und Mindereinnahmen wegen der Pandemie: Konkret fehlen für 2020 rund 50 Millionen Franken in der Staatskasse, dieses Jahr sogar rund 150 Millionen Franken. Übernimmt sich der Kanton nicht? Dazu sagt Finanzdirektor Reto Wyss (CVP): «Der Kanton kann sich diese Investitionen leisten.»

Ausgleichskonto als Reserve ist 455 Millionen Franken schwer

Der Jahresabschluss 2020 sei mit einem Ertragsüberschuss von 212,5 Millionen Franken bei der Erfolgsrechnung unerwartet und sehr erfreulich gewesen, teilt Wyss mit. Schon die beiden Jahresabschlüsse zuvor seien positiv gewesen. Und der Saldo des Ausgleichskontos, welches als Reserve dient, liege per Ende 2020 bei 455 Millionen Franken. «Wir wollen den Kanton Luzern vorwärtsbringen», so Wyss.

Das bedeute, dass der Kanton nachhaltige Investitionen tätigen müsse. Die Ausgaben würden aber mittelfristig das Wachstumspotenzial der Luzerner Volkswirtschaft erhöhen. «Im Idealfall führt das dazu, dass die Steuereinnahmen steigen.» Die Schuldenbremse sorge aber auch dafür, dass der Kanton nicht übermütig werde.