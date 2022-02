Finanzen Luzerner Kantonalbank erneut mit einem Rekordgewinn Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Konzerngewinn von 221,4 Millionen Franken aus. Dies entspricht einer Verbesserung um 10,5 Millionen Franken beziehungsweise 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Daniel Salzmann, CEO der Luzerner Kantonalbank, am Hauptsitz in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (31. Januar 2020)

Daniel Salzmann, CEO der LUKB, wird zum Abschluss 2021 in einer Medienmitteilung vom Donnerstag wie folgt zitiert wie folgt: «Wir sind äusserst erfolgreich in die Strategie ‹LUKB25› gestartet. Es ist uns gelungen, neben der intensiven Arbeit an Strategieprojekten auch ein grösseres Geschäftsvolumen abzuwickeln und vor allem unsere Ertragskraft markant zu steigern. Alle vier Ertragskomponenten unserer Bank liegen deutlich über den Vorjahreswerten. Mit dem Unternehmensgewinn 2021 von 246.4 Millionen Franken haben wir ein ausgezeichnetes Resultat erzielt. Zur Stärkung des harten Kernkapitals haben wir vom Unternehmensgewinn 25 Millionen Franken den Reserven für allgemeine Bankrisiken zugewiesen. Folglich weisen wir für 2021 einen Konzerngewinn von 221.4 Millionen Franken aus.»

Auf Kurs bei allen finanziellen Strategiezielen



Auch bei den zwei weiteren strategischen Kennzahlen sieht Salzmann die LUKB sehr gut auf Kurs: «Im Jahr 2021 haben wir eine Cost-Income-Ratio von 42,9 Prozent erzielt. Damit gehören wir zu den effizientesten Universalbanken der Schweiz.» Auch die strategischen Zielwerte bei der Gesamtkapital-Ratio von 14 bis 18 Prozent erreicht die LUKB per Ende 2021 mit 17,6 Prozent klar. Gleiches gilt für das harte Kernkapital: Die LUKB übertrifft mit 12,3 Prozent das von ihr selber gesetzte Minimalziel von 11 Prozent ebenfalls deutlich.

Antrag auf Dividende von 12.50 Franken pro LUKB-Namenaktie

Wie bereits in den beiden Vorjahren wird die für den 11. April 2022 terminierte LUKB-GV aufgrund der Pandemie ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 12.50 Franken brutto pro LUKB-­Namenaktie.

Mit dieser geplanten Dividende erhält der Hauptaktionär Kanton Luzern 65,3 Millionen Franken. Zusammen mit der nach einer fixen Formel berechneten Abgeltung der Staatsgarantie von 9,3 Millionen Franken und den Luzerner Kantonssteuern von 8,0 Millionen Franken bezahlt die LUKB dem Kanton Luzern für das Geschäftsjahr 2021 wiederum deutlich über 80 Millionen Franken.

Kapitalerhöhung im Jahr 2023 geplant

Salzmann führte weiter aus, dass die LUKB zur weiteren Stärkung ihrer Eigenmittelbasis für 2023 eine Eigenkapitalerhöhung von maximal 500 Millionen Franken plant: «Damit wollen wir das Fundament für die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells legen, nachhaltiges Wachstum erzielen und gleichzeitig unsere langfristige Handlungsfreiheit bei steigenden Eigenmittelanforderungen sichern. Mit der geplanten Kapitalerhöhung legen wir die Basis, dass die strategischen Gewinnziele für die Strategieperiode 2021 bis 2025 erhöht werden können.(zim)