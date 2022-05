Finanzpolitik Kanton Luzern profitiert erstmals von tiefen Firmensteuern Laut einer Studie der Uni Luzern ist das gewonnene Steueraufkommen durch den Zuzug neuer Unternehmen im Kanton Luzern erstmals höher als die rückläufigen Gelder aus dem Nationalen Finanzausgleich.

Der Kanton Luzern will sich nach fünf Jahren ein neues Finanzleitbild verpassen. Also hat das Finanzdepartement Christoph A. Schaltegger vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik der Uni Luzern eine Analyse zur Finanzpolitik der letzten Jahre in Auftrag gegeben. Das Fazit des Professors lautet so: Die 2012 auf das landesweit tiefste Niveau gesenkten Gewinnsteuern für Firmen zahlen sich für den Kanton Luzern nun aus.

Sitz des Finanzdepartement des Kanton Luzern an der Bahnhofstrasse in Luzern. Dominik Wunderli (Luzern, 19. Januar 2022)

Oder anders formuliert: Bis anhin waren Ansiedlungen von Unternehmen für Luzern ein Verlustgeschäft, weil die Reduktion der Ausgleichszahlungen durch den nationalen Finanzausgleich (NFA) höher waren als die eingenommenen Gewinnsteuern. In der Nettobetrachtung belastete ein neu besteuerter Gewinn von 100 Franken die Kantonskasse jeweils mit rund 5 bis 10 Franken. Die Marge blieb selbst dann negativ, wenn man die Steuereinnahmen der Gemeinden dazu zählte.

NFA-Zahlungen sanken von 360 auf 135 Millionen Franken

Grund für die nun seit zwei Jahren positiven Margen sind die im Vergleich mit anderen Kantonen überdurchschnittlich gestiegene Finanzkraft Luzerns und Reformen des NFA. Laut Christoph A. Schaltegger soll sich diese Entwicklung fortsetzen, selbst in einem eher negativen Szenario. Das gelte in der kombinierten Betrachtung von Kantons- und Gemeindesteuern genauso wie für die Kantonskasse allein.

Für Finanzdirektor Reto Wyss zeigen die Ergebnisse der Studie, dass die Luzerner Finanz- und Steuerpolitik aufgeht, denn der Kanton habe aus eigener Kraft finanzielle Unabhängigkeit erlangt. Auch die Prognosen würden in die richtige Richtung zeigen. Abbild der gestiegenen Finanzkraft des grössten Zentralschweizer Kantons ist der starke Rückgang der erhaltenen NFA-Zahlungen: Sie sanken von 360 Millionen Franken im Jahr 2011 auf 135 Millionen im letzten Jahr.

Folgt mehr.