Findling Auf Irrwegen: Ein Büsi aus Leipzig ist in Hochdorf aufgetaucht Im April wurde in Hochdorf eine abgemagerte Katze gefunden. Mittlerweile weiss man: Das Tier stammt aus der Nähe von Leipzig. Wem sie gehört, liess sich bislang allerdings nicht ermitteln.

(lil) Schon einen Monat ist es her, als die namenlose Katze in Hochdorf gefunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie für mehrere Tage weder gegessen noch getrunken, wie die Kleintierpraxis Eberli auf Facebook schreibt. Diese Praxis war es, die das Findelbüsi aufgenommen und aufgepäppelt hat. Die Katze trägt einen Chip und schon bald war klar: Sie stammt aus Deutschland, ist aber auf keiner der gängigen Datenbanken registriert.

«Aufgrund der Auffindesituation besteht ein starker Verdacht, dass die Katze als blinde Passagierin nach Hochdorf kam und längere Zeit in einem Fahrzeug (wahrscheinlich einem Lastwagen) eingesperrt war», steht im Post der Praxis geschrieben. Der Beitrag wurde mittlerweile fast 5000 Mal geteilt.

Daraufhin hat die Praxis den Chip-Hersteller kontaktiert. Dieser hat seinerseits den Grosshändler kontaktiert, der den Chip gekauft hatte, um herauszufinden, an welche Tierarztpraxis er weiterverkauft wurde. Alsbald war klar, dass die Katze in einer Praxis in der Region Leipzig gechipt wurde. Allerdings wurde dort nicht aufgezeichnet, welcher Katze man diesen Chip eingesetzt hat.

Weiter ins Tierheim

Wie die Tierarztpraxis in einem Update mitteilt, sei die Katze inzwischen wieder gesund. Die Praxis könne sie aber nicht längerfristig artgerecht unterbringen – also ging es für das Büsi weiter ins Tierheim an der Ron. «Wenn innerhalb der in der Schweiz geltenden gesetzlichen Wartefrist von 2 Monaten der Besitzer nicht aufgefunden werden kann, wird die Katze danach in ein neues Zuhause vermittelt.»