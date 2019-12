Video Handgranaten beim Fischen im Rotsee entdeckt: Polizei und Armee bergen explosiven Fund In Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee hat die Luzerner Polizei im November mehrere Handgranaten aus dem Rotsee geborgen – es werden noch weitere Exemplare im Gewässer vermutet.



Die aus dem Rotsee geborgenen Handgranaten entsprechen grösstenteils dem Typ «Siegwart DHG 16». Im Bild sind sie markiert für die Bergung. Bild: Luzerner Polizei

(ems) Im August 2019 erhielt die Luzerner Polizei von einem Magnetfischer (s. Box am Ende des Textes) den Hinweis, dass er in Ebikon eine Handgranate aus dem See gefischt habe. Gestützt auf diese Meldung wurde die Handgranate durch die Polizei gesichert und in einem entsprechenden Transportmittel weggebracht, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Durch Polizeitaucher seien danach mehrere Kontrolltauchgänge durchgeführt worden. Dabei konnten mehrere Handgranaten gesichtet und markiert werden. Zusammen mit Armeetauchern und der Fachstelle der Schweizer Armee im Bereich Kampfmittelbeseitigung habe die Luzerner Polizei anfangs November 2019 rund ein Dutzend Handgranaten geborgen und fachgerecht entsorgt. In den kommenden Monaten seien weitere Tauchgänge und Bergungen von weiteren Handgranaten geplant, teilt die Luzerner Polizei mit.

Die Polizei hat die Granaten gesichert und in einem entsprechenden Transportmittel weggebracht. Bild: Luzerner Polizei

Immer wieder werden Granaten im Rotsee gefunden

Bereits in den Jahren 1979, 2000 und 2001 haben die Polizei und Armee gesamthaft knapp 1'500 Handgranaten aus dem Rotsee geborgen. Grund für die Handgranatenfunde war die Explosion eines Munitionsmagazins am Rotsee am 20. Oktober 1916. Bei diesem Unfall verloren fünf Menschen ihr Leben. Bei den Handgranaten im Rotsee handelt es sich grösstenteils um Defensivhandgranaten des Typs Siegwart DHG 16. Diese sind für die Bevölkerung und die Badegäste der Rotsee-Badi ungefährlich, solange sie im Wasser belassen werden.



Magnetfischen Beim Magnetfischen versuchen verwenden die Fischer eine Rute, an der ein Magnet angebracht ist. Die Fischer erhoffen sich, so Wertgegenstände wie etwa Münzen aus Gewässern zu fischen. Am Rotsee ist dies verboten, da es ein Naturschutzgebiet ist.

Im Juli 2000 berichtete «SRF aktuell» über eine der Bergungen: