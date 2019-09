(ep) Florian Studer ist in Hüswil, an der Grenze zum Kanton Bern aufgewachsen. Heute lebt er im Schönbühlquartier in Luzern. Politisch ist er ein Newcomer und Quereinsteiger. Was Sie noch über ihn wissen müssen:

Alter: 33

Wohnort: Luzern

Zivilstand: verheiratet

Politische Ämter: keine

Beruf: Agronom

Hobbys: Kajak fahren

Unternehmen: Neben seiner Tätigkeit als Agrarexperte beim Kanton Nidwalden, denkt er als Gründer des Start-ups Schöki, Schokolade neu. «Wir stellen nachhaltige Schokolade ohne Ausbeutung und Kinderarbeit her», betont Studer. Man garantiere den Bauern existenzsichernde Kakaopreise und fördere Biodiversität auf den Plantagen, erklärt der 33-jährige parteilose Ständeratskandidat.