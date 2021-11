«Flucht lohnt sich nicht» Entlaufener Häftling schaute in Luzern den Marathon – Polizist erkannte ihn Im September ist ein Häftling in Zug abgehauen. Knapp einen Monat später war er in Luzern am Marathon. Das war keine gute Idee.

Der Zielbereich des Swiss City Marathon – hier erkannte ein Polizist, der sich privat hier aufhielt, einen entlaufenen Häftling. Symbolbild LZ

Ein bei einer Holzlieferung am 9. September 2021 entwichener Häftling ist wieder in der Strafanstalt Zug in Haft. Die Luzerner Polizei konnte den Flüchtigen im Zielbereich des Luzerner Marathons festnehmen.

Dabei half Kommissar Zufall kräftig mit: Am Sonntagnachmittag hielt sich nämlich ein Kadermitglied der Kantonspolizei Schwyz privat im Zielbereich des Luzerner Marathons beim Verkehrshaus Luzern auf, wie das Amt für Justizvollzug aus dem Kanton Zug mitteilte. «Dort beobachtete und erkannte er den zur Verhaftung ausgeschriebenen Flüchtigen», heisst es in der Mitteilung weiter. Er alarmierte seine Luzerner Polizeikollegen, welche den Gesuchten daraufhin bei der Haltestelle Verkehrshaus verhaften konnten.

Wie Toni Amrein, Leiter Amt für Justizvollzug gegenüber der Luzerner Zeitung erklärte, hielt sich der Mann im Zuschauerbereich des Marathons auf. Warum er dort war, sei nicht klar. Die Verhaftung des Mannes sei ohne Probleme verlaufen.

Jetzt warten Arrest und 91 Tage Gefängnis

Am Montag nun wurde der laufsportbegeisterte Häftling wieder in die Strafanstalt Zug überführt. Der 42-Jährige befindet sich wieder in Haft. Den Rest seiner Strafe von 91 Tagen wird er nun im geschlossenen Vollzugverbringen. Doch zunächst muss er in den Arrest.

Es handelt sich um einen ausreisepflichtigen algerischen Staatsbürger, der gegenwärtig eine Strafe wegen mehreren Diebstählen, Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Missachten von Rayonverboten verbüsst. Amrein sagt: «Wir sind froh, haben wir den Mann wieder, obwohl er nicht gefährlich ist. Aber es zeigt sich hier: Flucht lohnt sich nicht.»