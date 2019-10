Flugschau mit PC-7-Team und Fallschirmaufklärern über dem Luzerner Seebecken Vom 11. – 13. Oktober 2019 finden im Verkehrshaus der Schweiz die Air and Space Days statt.

(zfo) Im Rahmen der Air und Space Days wird am 12. Oktober bei guten Sichtverhältnissen zwischen 14 und 14.30 Uhr vor der Lidowiese eine 45-minütige Flugschau mit dem PC-7-Team präsentiert. Ein Training vor Ort findet meistens am Vortrag der Vorführung statt, schreibt das Verkehrshaus in einer Mitteilung.

Anschliessend werden Fallschirmaufklärer um 14.45 Uhr in die Arena des Verkehrshauses springen. Die Flugschau wird vom Boden aus überwacht. Die Flugsicherheit habe oberste Priorität.