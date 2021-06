Food Waste Luzerner retten über 175'000 Mahlzeiten vor dem «Chöbel» Die App «To Good To Go» rettet bietet Betrieben seit drei Jahren an, bald ablaufende Lebensmittel an den Mann zu bringen. Die neuste Statistik zeigt: Nur vier Kantone sind noch bessere «Food-Saver» als Luzern.

Zum 3. Geburtstag hat das Unternehmen eine Werbekampagne gestartet. Bild: PD

Seit drei Jahren gibt es sie: Die «To Good To Go»-App. Das Konzept dahinter ist einfach erklärt: Wenn beispielsweise Coop oder Migros merkt, dass ihre Esswaren bald nicht mehr verkauft werden dürfen, bieten sie es via App Kundinnen und Kunden an. Diese können die Esswaren dann zu einem vergünstigten Preis abholen. In der App heisst es etwa: «Sichere Dir eine Überraschungsportion im Restaurant der Migros Luzern und freue dich über z.B. Gerichte vom Buffet oder Menü sowie über allenfalls eine süsse Überraschung.» Der Preis für dieses Beispiel vom Montagnachmittag: 4.50 Franken. Die Bezahlung erfolgt wie PayPal, Kreditkarte, Google Pay oder Klarna.

Das dänische Unternehmen hat nun nach drei Jahren in der Schweiz ein Fazit gezogen. Wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist, haben die Luzerner innerhalb dieser drei Jahren 175'000 Mahlzeiten vor der Mülltonne bewahrt. Das sind kumuliert fast doppelt so viele wie noch im Juni 2020 (90'000). In der Stadt Luzern wurden bisher 92’000 Mahlzeiten gerettet, danach folgen Emmen (12’000), Sursee (11’500), Kriens (9600) und Ebikon (5800). Mit den geretteten Mahlzeiten belegt der Kanton Luzern den fünften Platz im nationalen Kantonsranking, hinter dem erstplatzierten Zürich, gefolgt von Waadt, Genf und Bern.

Der Kanton Luzern ist in der Deutschschweiz der Drittplatzierte. Grafik: PD

Immer mehr Betriebe sind Partner der App

Schweizweit gibt es 4200 Partnerbetriebe mit mehr als 1,3 Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzern. Laut Alina Swirski, Country Managerin von Too Good To Go Schweiz, können täglich neue Nutzer und Partnerbetriebe gewonnen werden. Dies zeigt sich auch im Kanton Luzern: Im Juni 2020 zählten 145 Betriebe zum Partnerprogramm, heute sind es über 190. Mit den geretteten Mahlzeiten im Kanton Luzern konnten ungefähr 440 Tonnen CO₂ eingespart werden. Das entspricht derselben Menge CO₂ wie 10’500 Zugfahrten zwischen Zürich und Genf verbrauchen oder 77 Millionen Smartphone-Ladungen.

Zu den Partnerbetrieben von «Too Good To Go» gehören beispielsweise Bäckereien, Hotels, Restaurants und Supermärkte. Seit Juni 2020 sind unter anderem die Detail- und Grosshändler Aligro, Ikea, Manor Food, Müller Reformhaus, Spar, TopCC und Volg dazugekommen, zudem weitere Betriebe der Migros-Gruppe. Stichtag der beiden Erhebungen 2020 und 2021 war der 15. Juni. (zgc)